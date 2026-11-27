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تقارير: كريستيان هورنر وزوجته جيري هاليويل يشتريان قصر مسلسل بريطاني شهير

أفادت تقارير بأن المدير السابق لفريق ريد بُل وزوجته جيري هاليويل قاما بالفعل بشراء قصر إدجكوت هاوس، وهو عقار تاريخي في نورثهامبتونشاير مصنف ضمن الدرجة الأولى للمباني المحمية، ويضم مضمارًا خاصًا لسباقات الخيل.

ليديا مي

منشور: 27-11-2026

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جيري هورنر وكريستيان هورنر

الصورة من قبل: غيتي للتصوير

الموتورسبورت خارج البادوك



ثقافة رياضة المحركات تتجاوز حدود الحلبة، من أسلوب حياة السائقين والأزياء والسفر والتصميم، إلى القصص التي تجعل السباقات أكثر من مجرد رياضة.

يبدو أن كريستيان هورنر، المدير والرئيس التنفيذي السابق لفريق ريد بُل ريسينغ، وزوجته جيري هاليويل، عضوة فرقة سبايس غيرلز، قاما بالفعل بشراء قصر إدجكوت هاوس، وهو العقار التاريخي الواقع في نورثهامبتونشاير الذي ظهر في مسلسل "كبرياء وتحامل" أو "Pride and Prejudice"، من إنتاج هيئة الإذاعة البريطانية.

ويُقال أن الزوجين نجحا في الاستحواذ على العقار الممتد على مساحة 1700 فدانًا، بعدما تفوقا على عرض منافس بلغت قيمته نحو 52 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.

وأفادت التقارير برفض عرض سابق بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني خلال الصيف، عندما تقدم مشترٍ آخر بعرض أعلى، قبل أن يعود الزوجان هورنر بعرض أكبر. ولم يُكشف عن السعر النهائي للصفقة.

واستُخدم القصر، المصنف ضمن الدرجة الأولى للمباني التاريخية المحمية، لتجسيد قصر نيثرفيلد في المسلسل المقتبس عن رواية جين أوستن، والذي أنتجته هيئة الإذاعة البريطانية عام 1995.

وقد تم منح القصر في الماضي إلى الملكة آن من كليفز ضمن تسوية طلاقها من الملك هنري الثامن.

ويضم العقار منشأتين احترافيتين لتدريب خيول السباق، ومسارات تدريب، ومراعٍ مسيّجة، ومضمارًا لسباقات الخيل، ومن المتوقع أن يصبح المقر الرئيسي لنشاط الزوجين في مجال سباقات الخيل.

ويضم القصر الرئيسي ثماني غرف نوم ومساحة سكنية تتجاوز 25 ألف قدم مربعة. وليس من الواضح ما إذا كانت صفقة الشراء تشمل جميع المنازل والأكواخ الـ31 المنتشرة في أنحاء العقار الأوسع.

جيري هورنر وكريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Getty Images

وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من عام على إقالة هورنر من منصبه لدى ريد بُل في يوليو 2025، عقب 20 عامًا قضاها في قيادة الفريق الذي يتخذ من ميلتون كينز مقرًا له.

ويُعتقد أنه حصل على نحو 80 مليون جنيه إسترليني على شكل "تعويض عن فقدان منصبه"، وفقًا للحسابات المالية للشركة.

وعاد البريطاني إلى كواليس الفورمولا 1 خلال جائزة بريطانيا الكبرى على حلبة سيلفرستون في وقت سابق من هذا العام، حيث تحدث عن إمكانية عودته إلى البطولة.

وقال في تصريح لشبكة سكاي سبورتس: "لقد استمتعت بالفترة التي قضيتها بعيدًا. أمضيت 20 عامًا متواصلة مع أفراد ريد بُل. وبطبيعة الحال، كنت أقوم بأمور أخرى قبل ذلك، لذا فهذه هي المرة الأولى التي أتيحت لي فيها فرصة الابتعاد قليلًا عن دوامة العمل المتواصلة".

وأضاف: "لكن بالنسبة إليّ، لن أفكر سوى في خوض المشروع المناسب، مشروع يتيح لي بالفعل فرصة الفوز في نهاية المطاف".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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