تشير مزاعم جديدة بشأن ماكس فيرستابن إلى أن السائق الهولندي بات قريبًا جدًا من مغادرة ريد بُل والانتقال إلى مكلارين.

ووفقًا لعدة مصادر من داخل بادوك الفورمولا 1، وصلت المفاوضات بين فيرستابن ومكلارين إلى مراحلها النهائية، ويجري حاليًا العمل على وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل العقد المحتمل.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المعلومات الواردة في هذا الخبر لم يتم تأكيدها رسميًا، ولم يصدر أي تعليق من ريد بُل أو مكلارين بهذا الشأن.

وكان فيرستابن قد فشل في تسجيل أية نقاط في سيلفرستون بسبب عطل في الجناح الخلفي، كما أصبح خارج المنافسة حسابيًا على إنهاء النصف الأول من الموسم ضمن أول مركزين في بطولة السائقين قبل العطلة الصيفية. ووفقًا للشائعات المتداولة منذ فترة طويلة في أروقة البطولة، فإن عقد فيرستابن يتضمن بندًا يسمح له بالرحيل، يمكن تفعيله اعتمادًا على موقعه في الترتيب خلال الصيف.

وفي حال تفعيل هذا البند، سيكون فيرستابن حرًا في التوقيع مع فريق آخر، رغم امتداد عقده مع ريد بُل حتى نهاية موسم 2028.

وتشير الشائعات إلى أن فيرستابن اجتمع مع كبار مساهمي ريد بُل في مقر الشركة بالنمسا خلال شهر يونيو. وذكرت التقارير أن المساهم النمساوي مارك ماتيشيتز والمساهم الأكبر التايلاندي تشاليرم يوفيذهيا شاركا في الاجتماع.

كما يُزعم أن ريد بُل عرضت على فيرستابن عقدًا جديدًا يتضمن إزالة بند الرحيل، إلا أن السائق الهولندي رفض العرض.

وتشير المزاعم إلى أن مارك ماتيشيتز يرغب في إنهاء العلاقة مع فيرستابن، بينما يسعى الرئيس التنفيذي لريد بُل، أوليفر مينتسلاف، إلى الإبقاء على النجم الهولندي داخل الفريق حتى عام 2030 على الأقل.

ويُقال إن أكبر نقطة خلاف بين الطرفين تتعلق بمسألة الولاء. فمن جانبها، ترى ريد بُل أنها منحت فيرستابن طوال السنوات الماضية حرية كبيرة وراتبًا مرتفعًا، ولذلك تتوقع منه التزامًا أكبر.

أما من جانب فيرستابن، فتشير التقارير إلى أنه فقد إلى حد كبير ثقته بالفريق، رغم التغييرات الإدارية التي أُجريت بعد رحيل كريستيان هورنر.

كما يُقال إن رحيل عدد من أعضاء الطاقم الفني أثّر أيضًا على فيرستابن، إذ يُنظر إلى تفكك البيئة التي اعتاد العمل فيها منذ عام 2016 على أنه أحد العوامل المهمة التي تؤثر في قراره، وهو ما يجعل خيار الانتقال إلى مكلارين أكثر قوة.

وفي هذا السيناريو، يُعتقد أن أوسكار بياستري سيكون السائق الذي سيفقد مقعده.

ففي حين يُقال إن موقع بطل العالم لاندو نوريس داخل الفريق آمن، تشير التقارير إلى أن بياستري، الذي تراجع إلى المركز السادس في ترتيب البطولة بعد سباق سيلفرستون، أصبح في وضع أكثر هشاشة بسبب بعض البنود الموجودة في عقده.

ووفقًا لمصادر من داخل البادوك، فقد شهدت المفاوضات بين فيرستابن ومكلارين تقدمًا كبيرًا، ويُقال إن الطرفين باتا قريبين جدًا من التوصل إلى اتفاق مبدئي يمتد لثلاثة أعوام.

وتذهب بعض المصادر إلى أبعد من ذلك، إذ تزعم أن ريد بُل تستعد للإعلان عن تشكيلتها الجديدة من السائقين خلال هذا الأسبوع، إذا اتخذ فيرستابن قراره.