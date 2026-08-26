استثمرت مرسيدس بشكل كبير للعودة إلى القمة مع سيارة دبليو17، ووفقًا لبعض الادعاءات الصادرة عن المنافسين، جرى تخصيص جزء كبير من الموارد الحالية للتحديث الأول من ADUO لوحدة الطاقة.

ولم تحصل سيارة الفريق القادم من براكلي على تحديث كبير منذ جائزة كندا الكبرى. ومن المتوقع وصول الحزمة الكبيرة التالية في ماليزيا. وفي الوقت نفسه، واصلت الفرق المنافسة عملها، إذ وصلت تحديثات مختلفة بين المجر وزاندفورت، وستستخدم فيراري تحسينات للمحرك في مونزا، بينما تعمل مكلارين على تطويرات جديدة، من بينها الحزمة المخطط لها في باكو.

وبحسب ما ورد، فإن التحديثات الانسيابية التي جلبتها مرسيدس إلى سيارة دبليو17 حتى الآن لم تُرضِ الفريق التقني بالكامل. وكانت المكاسب المحققة أقل قليلًا من التوقعات، كما أن الارتباط بين عمليات المحاكاة والحلبة لم يُنتج دائمًا النتائج المتوقعة.

ولذلك، دخلت الخطة البديلة حيّز التنفيذ. ووفقًا لهذه الخطة، سيجلب الفريق حزمة تحديثات كبيرة إلى ماليزيا. وقد جرى تصميم جزء كبير من الحزمة بالفعل، لكن إنتاجها جرى تجميده في البداية.

ولا يزال الأمر الأهم المنتظر حاليًا هو القرار المتعلق بنظام ADUO. وهنا تحديدًا تكمن المشكلة الحقيقية: سقف الميزانية لم يمنع مرسيدس من تطوير سيارة دبليو17، لكنه يجعل من الصعب عليها الاستجابة في عدة مجالات في الوقت نفسه. لذلك، ستمثل حزمة ماليزيا أول تغيير حقيقي في الاستراتيجية مقارنة بالخطط الموضوعة في بداية الموسم. أما على صعيد المحرك، فلا يزال من غير الواضح إلى أي مدى تستعد براكلي لتغيير خططها.

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وتقترب اختبارات التحمل للمحرك الجديد في مارانيللو من نهايتها، وأصبح ظهوره الأول في السباق بمونزا وشيكًا الآن. وستتضمن مواصفة ADUO 2 شاحنًا توربينيًا أكبر وضاغطًا جديدًا، إلى جانب تحسينات مختلفة في المكونات المساعدة. وكما ذُكر سابقًا، من المتوقع تحقيق زيادة لا تقل عن 10 أحصنة، لكن الهدف الرئيسي هو رفع كفاءة وحدة الطاقة والسماح باستخدامات مختلفة للشاحن التوربيني.

ولن تأتي المكاسب في وحدات الطاقة الجديدة فقط بشكل مباشر من زيادة الأحصنة. كما ستكون طريقة عمل المحرك، وتفاعله مع السيارة، والتوسيع الطفيف لنطاق التشغيل المثالي للسيارة، أمورًا مهمة أيضًا.

ومن المتوقع أن يسهم الانتقال إلى شاحن توربيني أكبر في تحسين كفاءة وحدة الطاقة عند السرعات العالية. وقد يوفر أيضًا أفضلية على حلبات مثل المكسيك، حيث قد تتسبب البنية الحالية في بعض المشكلات. وقد ظهرت لمحة عن ذلك في النمسا. فعلى الرغم من ADUO 1، اضطرت فيراري إلى تحقيق توازن بين متطلبات التبريد وإعدادات خرائط المحرك الحذرة. وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فستكون مواصفة ADUO 2 متاحة في البداية للفرق العملاء.

وفي الوقت نفسه، تتواصل أعمال التطوير في ووكينغ. وبعد أن أجرت مكلارين عملًا كبيرًا على الجزء الخلفي من السيارة في زاندفورت، ستجلب المزيد من التحديثات. وستكون باكو إحدى المحطات الرئيسية في البرنامج المخطط له للفريق البريطاني.

ويصبح الفارق بين النهجين أكثر وضوحًا بصورة متزايدة. فمن جهة، تتمتع مرسيدس بأفضلية قوية على المستوى العام، وخصوصًا مع أنتونيللي. وتسمح هذه الأفضلية للفريق بمواصلة إدارة توزيع الموارد بين المحرك والديناميكا الهوائية ومشروع 2027 بحذر شديد.

ومن جهة أخرى، يبدو أن فيراري تواصل برنامج تطويرها التقني من دون إبطاء. ويهدف الفريق الإيطالي إلى الوصول إلى مونزا بحزمة أكثر تنافسية بصورة عامة. وبعد ذلك، من المتوقع أن تستكمل حزمة تحديثات أخيرة مخطط لها في الخريف برنامج التطوير الحالي.