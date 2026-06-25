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تقارير: "فيا" قد تحظر ناشر سيارة مرسيدس بناءً على طلب من فيراري

فتحت اللوائح التقنية الجديدة كليًا في الفورمولا 1 هذا الموسم الباب أمام العديد من الأفكار المبتكرة. وبينما يُعد الناشر الهوائي الذي تستخدمه مرسيدس أحد أبرز الأمثلة على ذلك، برزت أيضًا الأجنحة الخلفية المعروفة باسم "ماكارينا" لدى فيراري وريد بُل، والتي تدور حول محورها الخاص.

منشور:
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس، لويس هاميلتون، فيراري

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس، لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: رودي كاريزيفولي/صور جيتي

وفي إطار سعيها للحفاظ على تفوقها في مقدمة الترتيب، أضافت مرسيدس امتدادات إضافية إلى الناشر الهوائي الخلفي ضمن آخر حزمة تحديثات قدمتها. وتهدف هذه الإضافات إلى توليد المزيد من الارتكازية عبر إدارة تدفق الهواء بصورة أكثر كفاءة.

لكن تصميم الناشر الهوائي لدى مرسيدس لم يمر دون أن يلفت انتباه المنافسين، إذ سارعت فيراري إلى طلب توضيح رسمي من الاتحاد الدولي للسيارات بشأن قانونية هذا التصميم.

ويُعد هذا النوع من الاستفسارات أمرًا شائعًا في الفورمولا 1، لأن الفريق الذي يطرح السؤال يكون غالبًا بصدد دراسة إمكانية تطوير نسخة مشابهة من الابتكار نفسه. وإذا رأت "فيا" أن التصميم يخالف اللوائح، يمكنها إصدار توضيح رسمي للقوانين يمنع بقية الفرق من استخدامه، مع مطالبة الفريق الحالي بإزالته من السيارة.

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وفي حين تدخل بعض هذه القرارات حيز التنفيذ بشكل فوري، تُمنح الفرق أحيانًا مهلة زمنية لإجراء التعديلات المطلوبة. وتزعم تقارير إعلامية أجنبية أن هذا هو السيناريو المطروح حاليًا فيما يتعلق بناشر مرسيدس الهوائي، وذلك بعد الاستفسار الذي تقدمت به فيراري.

وبحسب تلك المصادر، يجري حاليًا إعداد وثيقة توضيح تقني، على أن يبدأ تطبيق الحظر اعتبارًا من جائزة النمسا الكبرى. لكن مرسيدس تحاول تأجيل تنفيذ القرار إلى السباق التالي في سيلفرستون.

ويعود ذلك إلى أسباب لوجستية، إذ إن الشاحنات الناقلة لمعدات الفريق غادرت المصنع بالفعل متجهة إلى جائزة النمسا الكبرى. وتؤكد مرسيدس أن القطعة الحالية قانونية بالكامل، وأن إنتاج نسخة معدلة جديدة قبل عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بالسباق سيتطلب جهدًا كبيرًا.

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