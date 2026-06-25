تقارير: "فيا" قد تحظر ناشر سيارة مرسيدس بناءً على طلب من فيراري
فتحت اللوائح التقنية الجديدة كليًا في الفورمولا 1 هذا الموسم الباب أمام العديد من الأفكار المبتكرة. وبينما يُعد الناشر الهوائي الذي تستخدمه مرسيدس أحد أبرز الأمثلة على ذلك، برزت أيضًا الأجنحة الخلفية المعروفة باسم "ماكارينا" لدى فيراري وريد بُل، والتي تدور حول محورها الخاص.
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس، لويس هاميلتون، فيراري
الصورة من قبل: رودي كاريزيفولي/صور جيتي
وفي إطار سعيها للحفاظ على تفوقها في مقدمة الترتيب، أضافت مرسيدس امتدادات إضافية إلى الناشر الهوائي الخلفي ضمن آخر حزمة تحديثات قدمتها. وتهدف هذه الإضافات إلى توليد المزيد من الارتكازية عبر إدارة تدفق الهواء بصورة أكثر كفاءة.
لكن تصميم الناشر الهوائي لدى مرسيدس لم يمر دون أن يلفت انتباه المنافسين، إذ سارعت فيراري إلى طلب توضيح رسمي من الاتحاد الدولي للسيارات بشأن قانونية هذا التصميم.
ويُعد هذا النوع من الاستفسارات أمرًا شائعًا في الفورمولا 1، لأن الفريق الذي يطرح السؤال يكون غالبًا بصدد دراسة إمكانية تطوير نسخة مشابهة من الابتكار نفسه. وإذا رأت "فيا" أن التصميم يخالف اللوائح، يمكنها إصدار توضيح رسمي للقوانين يمنع بقية الفرق من استخدامه، مع مطالبة الفريق الحالي بإزالته من السيارة.
Watch: مراجعة سباق برشلونة | اف1 في أسبوع: أول فوز لهاميلتون مع فيراري وصراع مرسيدس الداخلي كنقطة تحول
وفي حين تدخل بعض هذه القرارات حيز التنفيذ بشكل فوري، تُمنح الفرق أحيانًا مهلة زمنية لإجراء التعديلات المطلوبة. وتزعم تقارير إعلامية أجنبية أن هذا هو السيناريو المطروح حاليًا فيما يتعلق بناشر مرسيدس الهوائي، وذلك بعد الاستفسار الذي تقدمت به فيراري.
وبحسب تلك المصادر، يجري حاليًا إعداد وثيقة توضيح تقني، على أن يبدأ تطبيق الحظر اعتبارًا من جائزة النمسا الكبرى. لكن مرسيدس تحاول تأجيل تنفيذ القرار إلى السباق التالي في سيلفرستون.
ويعود ذلك إلى أسباب لوجستية، إذ إن الشاحنات الناقلة لمعدات الفريق غادرت المصنع بالفعل متجهة إلى جائزة النمسا الكبرى. وتؤكد مرسيدس أن القطعة الحالية قانونية بالكامل، وأن إنتاج نسخة معدلة جديدة قبل عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بالسباق سيتطلب جهدًا كبيرًا.
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
فيرستابن: أنتونيللي "موهبة هائلة" وعليه أن يكتب قصته الخاصة بعيدًا عن المقارنات
فيرستابن يترقب تحديثات ريد بُل الجديدة في النمسا: "لا أستطيع الانتظار لمعرفة تأثيرها على الأداء"
غاسلي يتسلم كأس المركز الثالث في موناكو بعد أكثر من أسبوعين وسط استمرار الجدل القانوني حول النتيجة
شتاينر يحذر فيراري بعد انتصار هاميلتون في برشلونة
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل
رأي: جدل فيرستابن مع الصحفيين يكشف مشكلة أكبر حول التقليل من قيمة الإعلام
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات