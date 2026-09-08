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تقارير عن اعتقال إكليستون رئيس الفورمولا 1 السابق إثر حيازته بندقية خلال سفره في البرتغال

أفادت تقارير بأن الرئيس التنفيذي السابق للفورمولا 1 بيرني إكليستون احتُجز في البرتغال بعد سفره ببندقية دون الوثائق المطلوبة.

منشور:
بيرني إكليستون

بيرني إكليستون

الصورة من قبل: جايس إيلمان / صور جيتي

خرجت أخبار تفيد بأن بيرني إكليستون الرئيس التنفيذي السابق للفورمولا 1 اعتُقل في البرتغال للاشتباه في حيازته بندقية، وفقًا لوسيلة الإعلام البرتغالية "كوريو دا مانيا".

وبحسب التقارير، احتُجز الرجل البالغ من العمر 95 عامًا بعد هبوط طائرته الخاصة في مطار تيريز بمدينة كاشكايش، وهو مطار يقع خارج لشبونة مباشرة.

وأشار تقرير "كوريو دا مانيا" إلى أن الواقعة حدثت خلال عملية تفتيش روتينية في المطار، موضحًا أن "اعتقاله نُفذ من جانب ضباط من قسم المطار التابع لشرطة الأمن العام البرتغالية".

وأكد إكليستون لصحيفة "ديلي ميل سبورت" أنه سافر بالبندقية من أجل ممارسة رماية الحمام الطيني في البرتغال، لكنه أقر بأنه لم يكن يحمل الوثائق اللازمة. ونفى أن يكون قد اعتُقل رسميًا، مضيفًا أنه بعد "ما بدا وكأنه ساعات، تمكنا من تسوية الأمر".

حيث قال: "كانت بحوزتي بندقية أحضرتها من سويسرا إلى البرتغال من أجل رماية الحمام الطيني. الأمر بهذه البساطة. لدي أسلحة في المنزل هناك، وهي مرخصة".

وأضاف: "أنهينا إجراءات الجمارك عند وصولنا، وأنا أعرف الأشخاص هناك، وكان كل شيء على ما يرام بالنسبة إليهم. لم تكن هناك أي مشكلة. ثم طلب مني أحد رجال الشرطة بعد ذلك تفتيش الحقيبة. كان من الممكن أن تكون معدات صيد الأسماك الخاصة بابني آيس، البالغ ستة أعوام، بالنظر إلى شكلها، لكنها لم تكن كذلك".

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وتابع: "سألوني عما إذا كنت أملك 'الكتاب الأزرق'، والذي يبدو أنه الوثيقة التي تحتاج إليها، فأخبرتهم بأنني لا أسافر أبدًا مع وثائق من هذا النوع، ولا أحمل أي وثائق عمليًا. وقالوا إنهم سيعتقلونني، لكن بعد ما بدا وكأنه ساعات، تمكنا من تسوية الأمر، إلا أن الأمر تسبب في الكثير من المتاعب".

وأردف: "لكن يبدو أنه يمكن تصحيح الأمر. ذهبت فابي، زوجتي فابيانا فلوسي، إلى لشبونة لتسليم البندقية، أو دفع الضريبة، أو القيام بكل ما يلزم لإدخالها، أو تسليمها في النهاية. قلت إنني سأذهب أيضًا، لكنني لم أفعل في نهاية المطاف، وأنا جالس في المنزل أنتظر حتى تُغلق هذه القضية".

وهذه هي المرة الثانية خلال فترة من أربعة أعوام التي يواجه فيها إكليستون استجوابًا يتعلق بسلاح ناري.

وخلال واقعة موثقة جيدًا عام 2022 في ساو باولو، احتجزته السلطات البرازيلية قبل رحلة إلى سويسرا، بعدما عثرت على مسدس من طراز إل دبليو سيكامب عيار 0.32 غير محشو داخل أمتعته. ودفع لاحقًا كفالة، وقلل من أهمية الواقعة واصفًا إياها بأنها مجرد سوء فهم بسيط، موضحًا أنه اشترى السلاح لاستخدامه كرادع في المنزل، لكنه نسي وجوده داخل حقيبته.

ونفى إكليستون أن يكون قد اعتُقل رسميًا في 2022، بينما أكدت هيئة الأمن العام في ساو باولو في بيان أن رجل أعمال اعتُقل لحيازته سلاحًا ناريًا في مطار كامبيناس.

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جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
جورج راسل، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
بيير غاسلي، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، جورج راسل، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
ليام لوسون، فريق «راسينغ بولز»

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
جورج راسل، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
يوكي تسونودا، فريق «رايسينغ بولز»

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
بيير غاسلي، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، جورج راسل، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
يوكي تسونودا، فريق «رايسينغ بولز»

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
يوكي تسونودا، فريق «رايسينغ بولز»

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول راسينغ

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
فورمولا 1
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