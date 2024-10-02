تقارير: ظهور بعض الأخبار عن مايكل شوماخر

مؤخراً، أقيم حفل زفاف جينا-ماريا ابنة مايكل شوماخر وتم الاحتفال بذلك بحدث كبير.

أقيم حفل الزفاف ضمن فيلا عائلة شوماخر في مايوركا، وفقاً للصحافة الألمانية، وكان مايكل بين الحضور.

ولم تتكلم عائلة شوماخر علناً على الإطلاق حيال وضع أسطورة الفورمولا واحد منذ حادثته المؤسفة في جبال الألب الفرنسية شهر ديسمبر 2013، ولا يعلم وضعه الصحي إلا عدد قليل جداً من الأشخاص.

لكن وفقاً لـ "Metro" فإن شوماخر ظهر للعلن وللمرة الأولى منذ أكثر من عقد، خلال حفل زفاف ابنته.

وتم اتخاذ بعض الإجراءات الاحتياطية لضمان الخصوصية في الحفل. حيث طُلب من الضيوف عند المدخل تسليم هواتفههم كي لا يلتقط أحدهم صوراً لـ شوماخر.

لكن فكرة أن شوماخر قد شوهد من قبل أشخاص آخرين، ليس فقط أقربائه أو أطبائه، تعتبر المرة الأولى منذ سنوات عديدة، ويبدو أن زوجته كورنينا، قد خفّفت بعض الشيء من إجراءات الخصوصية الشديدة التي كانت تتبعها.

وبالتالي، من الممكن كذلك أن يظهر مايكل شوماخر لاحقاً في احتفالات عائلية أخرى مستقبلاً.