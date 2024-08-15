تقارير: سيباستيان فيتيل ضمن قائمة خيارات آودي في الفورمولا 1

ما تزال آودي تبحث عن السائق الثاني الذي سيجاور نيكو هلكنبرغ ضمن صفوف ساوبر في موسم 2025 قبل تحوّل الفريق إلى آودي المصنعي في 2026.

رغم تواصله المعلن مع العديد من السائقين، لكن الصانع الألماني لم يحسم بعد تشكيلة فريق ساوبر للموسم المُقبل، ولا سيما بعد خسارة كارلوس ساينز لصالح ويليامز بعد محاولات كثيرة لضمه.

ووفقًا لتقرير من OE24، فقد برز بطل العالم أربع مرات سيباستيان فيتيل كمرشّح مفاجئ لإكمال تشكيلة ألمانية خالصة ضمن صفوف ساوبر.

ووفقًا لعدة تقارير أخيرة، فإن فيتيل يفكّر بالفعل في العودة إلى الفورمولا 1 بعد استراحة دامت عامًا ونصف.

كما ذكر تقرير الصحيفة الألمانية تصريحات لهيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات في ريد بُل أكّد فيها أن فيتيل يريد العودة إلى الرياضة.

مع ذلك، ووفقًا لماركو كذلك، فلا توجد مقاعد شاغرة وفق معلوماته، إلى جانب أن مرسيدس لم تبد اهتمامًا بضم فيتيل.

وهنا يأتي دور آودي، إذ وفقًا للتقرير أيضاً، فإن الصانع الألماني مهتم بضم فيتيل، لا سيما وأن الفريق يتضمن الآن أسماءً سبق وعملت مع الألماني من قبل، مثل جوناثان وايتلي وماتيا بينوتو. إذ قد يمهّد ذلك الطريق لانتقال كهذا يضع الألماني خلف مقود سيارة آودي في الحقبة المقبلة من البطولة وما قد تحمله من خلط للأوراق.