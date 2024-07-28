تقارير: ساينز وقّع مع ويليامز لكن "مع بند فكّ ارتباط خاصّ للغاية"
توصّل كارلوس ساينز سائق فيراري الحالي إلى اتفاق مع فريق ويليامز لموسم 2025 في الفورمولا واحد وفقاً لتقرير حصريّ نشره "F1-Insider.com".
كارلوس ساينز الإبن، فيراري
الصورة من قبل: فيراري
سيترك ساينز صفوف فيراري بنهاية موسم 2024 الجاري، ويبدو أنه قد حسم رأيه بالفعل وفقاً لموقع "F1-Insider.com".
حيث جاء في التقرير الحصري أن الإسباني قد توصل لاتفاق لموسم واحد مع إمكانية التمديد لموسم آخر، مع فريق ويليامز.
حيث يبدو أن ويليامز هي الفريق الوحيد الذي لبّى رغبات الإسباني.
وسيحصل ساينز على 10 ملايين يورو لموسم واحد، مع بند فك ارتباط خاصّ للغاية ضمن العقد.
وينصّ البند على أنه وفي حال ظهرت فرصة مناسبة لدى فريقي مرسيدس وريد بُل، فبوسعه إنهاء العقد والتوجه لأحد هذين الفريقين.
على سبيل المثال، في حال ترددت مرسيدس بترقية الناشئ أندريا كيمي أنتونيللي ليزامل جورج راسل، وقدمت عقداً إلى ساينز، حينها يحقّ للإسباني ترك ويليامز.
وفي مثل هذه الحالة، من المتوقع كذلك أن ينتقل كيمي أنتونيللي إلى ويليامز كذلك.
وأشار التقرير إلى أنه سيتم الإعلان عن الاتفاق بين ويليامز وساينز قريباً.
يشار إلى أن كارلوس ساينز الأب ومدير أعماله كارلوس أونورو، شوهدا ضمن اجتماع مع جايمس فاولز مدير فريق ويليامز يوم الجمعة.
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