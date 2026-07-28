تقارير: ريد بُل عرضت إعادة هيكلة عقد ماكس فيرستابن
جرى تفعيل بند الخروج الخاص في عقد السائق الهولندي تلقائيًا بعد جائزة المجر الكبرى، لكن فيرستابن لم يحسم مستقبله بعد.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: مارك تومسون / صور جيتي
على الرغم من أن عقد ماكس فيرستابن الحالي مع ريد بُل يمتد بشكل طبيعي حتى نهاية عام 2028، فإن بندًا خاصًا في عقده يمنح السائق الهولندي حق مغادرة الفريق.
وكان هناك شرط واحد فقط لدخول هذا البند حيز التنفيذ، وهو أن ينهي فيرستابن النصف الأول من الموسم، بعد جائزة المجر الكبرى التي تسبق العطلة الصيفية للفورمولا 1، في المركز الثالث أو أدنى ضمن ترتيب بطولة السائقين.
وقد تم تفعيل هذا البند تلقائيًا بالنسبة لـ فيرستابن، الذي يحتل حاليًا المركز السادس في البطولة برصيد 109 نقاط، متأخرًا بفارق 110 نقاط عن المتصدر.
ويمتلك السائق الهولندي الحق في تفعيل هذا البند حتى شهر أكتوبر.
ويرى مراقبون أنه إذا قرر فيرستابن الرحيل في هذا التوقيت المتأخر من الموسم، فسيكون من شبه المستحيل على ريد بُل إيجاد بديل مناسب له.
وتُعرف إدارة ريد بُل برغبتها في إنهاء حالة الغموض هذه في أسرع وقت ممكن.
وترددت مؤخرًا شائعات في كواليس الفرق تفيد بأن ريد بُل ستدفع مبلغًا لمرة واحدة يصل إلى 9 ملايين يورو لإلغاء بند الخروج. لكن وفقًا لمعلومات حصلت عليها صحيفة بيلد، تبين أن هذه المزاعم غير صحيحة.
وبدلًا من ذلك، يخطط مسؤولو الفريق بقيادة مدير الفريق لورون ميكيز، ورئيس الأنشطة الرياضية في الشركة النمساوية أوليفر مينتسلاف، لإعادة هيكلة عقد فيرستابن بالكامل.
ووفقًا لصحيفة بيلد، فإن مسودة العقد الجديدة ستمدد العقد الحالي من نهاية عام 2028 إلى نهاية موسم 2029، مع إزالة بند الخروج بالكامل.
ولإقناع السائق الهولندي بالموافقة على الاتفاق الجديد، سيرتفع راتبه السنوي، الذي يبلغ حاليًا نحو 65 مليون يورو.
وبحسب التقارير، فإن العرض الجديد من ريد بُل موجود على مكتب فيرستابن وفريق إدارته منذ عدة أسابيع، لكن لم يتم تقديم أي رد رسمي حتى الآن.
ويبدو أن عدم استعجال بطل العالم في اتخاذ القرار أمر مفهوم، نظرًا لأنه لا يواجه أي ضغط زمني.
وكان رايموند فيرمولين، مدير أعمال فيرستابن، قد علّق سابقًا على عقد موكله قائلًا: "نريد أن يستمر مع ريد بُل وأن ينهي مسيرته هنا، طالما أن ماكس يمتلك فرصة للفوز".
ولا يمتلك فيرستابن في الوقت الحالي فرصة حقيقية للمنافسة على اللقب.
ومع ذلك، فمنذ تطبيق حزمة التحديثات الشاملة على السيارة خلال جائزة النمسا الكبرى، نجح فيرستابن في الصعود إلى منصة التتويج في سباقين من أصل ثلاثة شارك فيها.
وفي الوقت الذي تشتد فيه المنافسة على الحلبة، يُتوقع أيضًا التوصل إلى حل سريع خلف الكواليس.
وبحسب التقارير، فإن وريث ريد بُل مارك ماتيشيتس، إلى جانب المدير الرياضي التنفيذي أوليفر مينتسلاف، غير راضيين عن حالة الغموض التي استمرت منذ منتصف شهر مايو.
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