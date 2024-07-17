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تقارير: ريد بُل تحتج على مكابح سيارة مكلارين

انتشرت تقارير مفادها أن ريد بُل قد قدمت شكوى للاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، إزاء أقنية مكابح سيارة مكلارين لموسم 2024 في الفورمولا واحد.

خلدون يونس
خلدون يونس
مقارنة فتحات التبريد الخلفية لسيارة مكلارين ام.سي.آل38

مقارنة فتحات التبريد الخلفية لسيارة مكلارين ام.سي.آل38

الصورة من قبل: من دون حقوق

وفقاً لتقرير نشره موقع "Auto Motor und Sport"، فإن الفريق النمساوي شكّك في قانونية مكابح فريق مكلارين الذي يقدم وتيرة ممتازة منذ تحديثات ميامي.

وكان لاندو نوريس قد حقق فوزه الأول في الفئة الملكة من بوابة الجولة الأمريكية وذلك عقب تقديم مكلارين لحزمة تحديثات حسّنت كثيراً من تأدية السيارة.

ومن أهم الأمور التي تميزت بها سيارة مكلارين، هي التعامل الجيد مع الإطارات، وهذا ما سمح لـ نوريس بمنافسة فيرستابن في عدة مناسبات.

وتأتي شكوى ريد بُل بناءً على شكوكٍ بأن مكلارين تمتلك فتحات إضافية في المكابح تساعد في تبريد الإطارات أثناء السباقات.

ووفقاً للتقرير فإن "فيا" حققت في المسألة، ولم تجد أية خروقات في فتحات أقنية المكابح خلال آخر جولتين على حلبتي ريد بُل رينغ وسيلفرستون.

يشار إلى أن هذا الموسم شهد حتى الآن فوز 6 سائقين مختلفين في السباقات: كارلوس ساينز في أستراليا، نوريس في ميامي، شارل لوكلير في موناكو، جورج راسل في النمسا، لويس هاميلتون في سيلفرستون وماكس فيرستابن في بقية السباقات.

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