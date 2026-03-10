تقارير: توتو وولف تقدم بعرض لشراء حصة كبيرة في فريق ألبين

كشفت تقارير بأن توتو وولف مدير فريق مرسيدس قدّم عرضًا لشراء 24% من أسهم فريق ألبين، وهي الحصة التي يمتلكها حاليًا صندوق الاستثمار Otro Capital.

وجاء هذا الخبر وفقًا لما نشره موقع Telegraph Sport نقلًا عن مصادره الخاصة. ومن المثير للاهتمام أن نسبة الأسهم التي يسعى وولف للاستحواذ عليها هي نفسها النسبة التي يجري كريستيان هورنر محادثات بشأنها أيضًا. وإذا أصبح وولف شريكًا في ألبين، فقد تكون لذلك تبعات كبيرة داخل الفورمولا 1.

حاليًا يوجد اتفاق بين مرسيدس وألبين لتوريد المحركات وعلب التروس يمتد حتى عام 2030. واستحواذ وولف على هذه الحصة الكبيرة قد يعزز التعاون بين الفريقين بشكل أكبر. ومع ذلك، ستبقى الحصة الأكبر من الفريق مملوكة لمجموعة رينو، التي ستستمر في امتلاك 76% من أسهم ألبين. ومع ذلك، فإن مثل هذه الشراكة قد تثير قلق الفرق المنافسة.

وكان زاك براون الرئيس التنفيذي لمكلارين قد انتقد سابقًا امتلاك ريد بُل لفريقين في الفورمولا 1، معتبرًا أن ذلك قد يخلق تضاربًا في المصالح ويؤثر على العدالة الرياضية، كما قد يمنح ميزة غير عادلة في تبادل المعرفة التقنية بين الفرق. ومن المحتمل أن تُوجَّه انتقادات مشابهة إلى وولف.

كما قد تؤدي شراكة توتو وولف في ألبين إلى تقليص فرص عودة كريستيان هورنر إلى الفورمولا 1 مع الفريق الذي يتخذ من إنستون مقرًا له. بل إن بعض التكهنات تشير إلى أن خطوة وولف قد تهدف إلى تعطيل أي صفقة محتملة مع هورنر.

ولا يزال حجم العرض المالي الذي قدمه وولف غير معروف حتى الآن، لكن Otro Capital كانت قد أشارت سابقًا إلى أن حصتها البالغة 24% تُقدَّر قيمتها بما لا يقل عن 448 مليون جنيه إسترليني.

فيما رفض صندوق Otro Capital التعليق على الأمر، بينما قال متحدث باسم مرسيدس: "مرسيدس شريك استراتيجي رئيسي لألبين. نحن على دراية بالتطورات".

من جهته، أصدر فريق ألبين بيانًا قال فيه: "نتلقى بانتظام عروضًا من مستثمرين مختلفين، ولذلك لا نعلق على أسماء محددة. هذه المناقشات تخص الأطراف المعنية وليس فريق السباقات. الفريق يركز حاليًا بشكل كامل على بداية الموسم الجديد واستعادة أدائه على الحلبة".