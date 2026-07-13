بدأ ماكس فيرستابن بطل العالم أربع مرات موسم 2026 بطريقة غير مثالية إلى حد كبير.

وبعد فشله في تحقيق أي فوز في أول تسعة سباقات ضمن اللوائح الجديدة، تم الكشف عن أن السائق الهولندي كان يجري محادثات مع مكلارين خلال جائزة النمسا الكبرى الأخيرة.

ووفقًا لأحدث التقارير، فقد تطورت هذه المناقشات بشكل كبير، وتستعد مكلارين لتقديم عرض ضخم لفيرستابن يتطلب ميزانية مالية كبيرة.

إضافة إلى ذلك، فإن احتمال انتقال صديقه المقرب ومهندس سباقه جيانبييرو لامبيازي إلى مكلارين يعزز بشكل أكبر إمكانية حدوث هذا الانتقال.

وفي حال حدوث هذا الانفصال، فقد تم التكهن بأن فيرستابن قد ينتقل إلى مقعد في مكلارين، بينما ينضم أوسكار بياستري إلى ريد بُل، ويصبح إسحاق حجار زميلًا جديدًا له. ومع ذلك، أشارت التقارير إلى أن ريد بُل مهتمة ببيرمان باعتباره "الخطة البديلة".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وجورج راسل، مرسيدس وإستيبان أوكون، هاس وأوليفير بيرمان، هاس الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

وربط ديفيد كروفت اهتمام ريد بُل ببيرمان بالمسيرة السابقة لمدير فريق ريد بُل الحالي لورون ميكيز مع فيراري.

حيث قال: "كان لورون ميكيز هو الشخص الذي جلب أولي بيرمان إلى أكاديمية سائقي فيراري بموجب عقد."

وأكمل: "أعلم أن ريد بُل تتابع أولي بيرمان عن كثب شديد جدًا. وإذا لم يحصل أولي على مقعد مع فيراري في المستقبل القريب، فقد يتحول هذا الأمر إلى خيار بديل رائع لكل من ريد بُل وأولي."

ولا يزال بيرمان، البالغ من العمر 21 عامًا، عضوًا في أكاديمية فيراري، وقد أثبت بالفعل موهبته في عالم الفورمولا 1.

ففي جائزة السعودية الكبرى عام 2024، اضطر بشكل مفاجئ إلى ترك مقعده في الفورمولا 2 للحصول على مقعد فيراري بسبب خضوع كارلوس ساينز لعملية استئصال الزائدة الدودية، وتمكن من نيل إعجاب الجميع بعدما سجل نقاطًا في أول سباق له.

كما قدم أداءً لافتًا خلال حصتين من التجارب الحرة مع فريق هاس في العام نفسه.

ويواصل السائق البريطاني، الذي بدأ المشاركة بشكل كامل مع فريق هاس المزود بمحركات فيراري خلال موسم 2025، إثبات قدراته من خلال أدائه هذا العام.