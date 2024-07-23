لوباتو: انخفاض سرعة ريد بُل بسبب اكتشاف "فيا" حلولاً "غير قانونية" في السيارة
ادّعى أنتونيو لوباتو معلّق الفورمولا واحد أن انخفاض تأدية سيارة ريد بُل يعود إلى أن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" قد اكتشف حلولاً غير قانونية في السيارة.
تفاصيل سيارة ريد بُل آر.بي20
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
بعد تأدية سيئة في موناكو، فازت ريد بُل في كندا وإسبانيا، لكن الأداء لم يكن متفوقاً كما كان الحال عليه مع بداية الموسم.
علاوة على ذلك، فقد لحقت بها مكلارين، مرسيدس وفيراري خلال السباقات الأخيرة، وفي المجر، كانت ريد بُل بطيئة للغاية حيث برزت مكلارين كأسرع سيارة.
وضمن معرض كلامه خلال التجارب الحرة الثانية في المجر، أكد المعلّق لوباتو أن انخفاض أداء ريد بُل يعود إلى تدخل "فيا" فيما يتعلق ببعض القطع في السيارة.
فقال في تصريح لـ "DAZN": "سمعتُ من فريقين مختلفين تأكيداً بأن ’فيا’ طلبت من ريد بُل تغيير بعض القطع".
من ثم سأله زميله توماس شلافر: "هل وجدت الفرق أموراً غير قانونية في سيارة ريد بُل؟".
ليجيبه لوباتو: "نعم، أكدت ’فيا’ ذلك، وطلبت من الفريق إزالتها".
وفي سياق متصل، وكما تم الكشف أولاً عن المسألة بتقرير لـ "Auto Motor Und Sport"، فإن تصميم مكابح سيارة مكلارين لفت مؤخراً انتباه ريد بُل.
ويبدو أن العلامة النمساوية شكّكت بالتصميم في اعتراض قدمته إلى "فيا"، حيث يتضمن الحلّ المذكور ثقباً صغيراً في قرص المكابح الخلفي لسيارة مكلارين أم.سي.أل38.
ويبدو أن هذا الثقب يسمح بزيادة التيار الهوائي ما بين أقراص المكابح وبين العجلة، ما يمنع حرارة الإطارات من الارتفاع كثيراً خلال التصفيات والسباق.
نظرياً، فإن هذا الثقب مسموح خلال التجارب لكن يجب إغلاقه بدءاً من التصفيات.
وطلبت ريد بُل توضيحاً من قبل "فيا" بعد أن أدركت أن مكلارين أبقت ذلك الثقب مفتوحاً خلال السباقات الماضية.
وفقاً لمصادر مطلعة، فإن "فيا" نظرت في المسألة ولم تجد أنها تثير القلق لأنها ترى في ذلك مسألة قليلة الأهمية، لكنها ذكّرت مكلارين بضرورة إغلاق الثقب في التصفيات والسباق بهدف الامتثال للقوانين.
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