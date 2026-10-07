تقارير: الفورمولا 1 تعود إلى أفريقيا مع جائزة كبرى جديدة كليًا
وفقًا لعدة تقارير أخيرة، من المتوقع أن تعود الفورمولا 1 إلى أفريقيا في عام 2030 من خلال جائزة رواندا الكبرى.
شعارا "فيا" والفورمولا 1
الصورة من قبل: بنجامين فينيل
أشارت تقارير إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية، ومن المتوقع صدور إعلان رسمي في وقت لاحق من هذا العام، وربما حتى خلال الأسابيع المقبلة.
واتخذ الرئيس الرواندي بول كاغامي خطوات مهمة خلال السنوات الأخيرة لتمكين بلاده من استضافة أكبر حدث في عالم رياضة السيارات.
وبمبادرة من كاغامي، استضافت العاصمة الرواندية كيغالي الجمعية العامة للاتحاد الدولي للسيارات وحفل توزيع الجوائز في عام 2024. وبعد أشهر من التكهنات، أعلن كاغامي خلال الفعالية أن بلاده ستقدم عرضًا لاستضافة سباق للفورمولا 1.
وخلال حضوره جائزة أذربيجان الكبرى لعام 2025، حافظ الرئيس الرواندي على تواصل وثيق مع رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم، والرئيس والمدير التنفيذي للفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي.
وبحسب المعلومات الحالية، تم الآن اتخاذ قرار بإنشاء حلبة سباق دائمة في رواندا، استنادًا إلى مخططات سبق تسريبها.
وستُبنى الحلبة على بعد نحو 40 كيلومترًا خارج كيغالي، بالقرب من مطار بوغيسيرا الدولي. وستتولى شركة وورز ديزاين تصميم الحلبة، وهي شركة مملوكة للسائق السابق في الفورمولا 1 ومصمم الحلبات ألكسندر فورز. وتتعاون وورز ديزاين حاليًا مع شركة تيلكه للهندسة في تصميم حلبة القدية سبيد بارك في السعودية.
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