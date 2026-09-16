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تقارير: الفورمولا 1 تستعد لإبرام شراكة مع نايكي

أفادت تقارير أخيرة بأن الفورمولا 1 تستعد لإبرام شراكة شاملة مع نايكي لتوفير الملابس.

منشور:
شعار الفورمولا1 مع غروب الشمس

شعار الفورمولا1 مع غروب الشمس

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

وفقًا لمعلومات حصل عليها موقع جي بي بلوغ، ستتولى نايكي توفير جميع المعدات والملابس التي سيرتديها موظفو إدارة الفورمولا 1 خلال عطلات نهاية أسبوع الجوائز الكبرى.

ويأتي هذا التطور بعد أشهر من حضور الشركة في منطقة الحظائر وإجراء مناقشات خلف الكواليس. فقد كان مسؤولون تنفيذيون كبار في نايكي حاضرين في منطقة الحظائر خلال جائزة ميامي الكبرى في مايو، كما بدأت الشركة بالظهور في منشورات كاديلاك عبر وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من الموسم.

وتمت مشاهدة فالتيري بوتاس وسيرجيو بيريز وهما يرتديان أحذية نايكي، بينما حصل مسؤولو الفرق على أحذية خاصة من طراز نايكي دانك لو، تحمل شعار كاديلاك، خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة ميامي.

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وقد اعتُبرت هذه التطورات في البداية مؤشرات على الاهتمام التجاري المتزايد من نايكي بالفورمولا 1، لكنها تطورت الآن إلى شراكة مباشرة مع البطولة لتوفير الملابس.

ويتزامن دخول نايكي إلى بادوك الفورمولا 1 مع فترة يعمل فيها منافساها الرئيسيان في مجال الملابس الرياضية، بوما وأديداس، على توسيع حضورهما في البطولة.

وتتولى بوما حاليًا توفير المنتجات الرسمية للفورمولا 1، كما توفر معدات السباقات وملابس الفرق لكل من فيراري وأستون مارتن ومكلارين. وفي الوقت نفسه، أحدثت مرسيدس ضجة كبيرة في القطاع من خلال شراكتها الواسعة وطويلة الأمد مع أديداس. وبعد هيمنة عمالقة الملابس الرياضية الأوروبيين على البادوك، سيضمن دخول نايكي إلى الفورمولا 1 في عام 2027 حضورًا دائمًا وبارزًا في البطولة لإحدى أكبر شركات الملابس الرياضية في العالم.

كما تمثل هذه الشراكة عودة تحمل طابعًا حنينيًا إلى تاريخ نايكي في الفورمولا 1. فقد سبق للعلامة التجارية أن تعاونت مع بطل العالم سبع مرات مايكل شوماخر بين عامي 1996 و2002، حيث ابتكرت أحذية سباقات مخصصة للأسطورة الألمانية، وأطلقت طراز إير زوم شو، الذي حظي باهتمام كبير من جانب هواة جمع المقتنيات.

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