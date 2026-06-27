تقارير: اسم بارز آخر يستعد لمغادرة ريد بُل

كشفت تقارير أن بول موناغان، أحد أبرز الأسماء في ريد بُل وكبير مهندسي الفريق، يستعد لمغادرة فريق ميلتون كينز والانضمام إلى كاديلاك.

وظهرت أولى الأنباء عن احتمال رحيل موناغان في وقت سابق من الأسبوع عبر بودكاست ألماني. ووفقًا لمعلومات واردة من عدة مصادر داخل حلبة ريد بُل رينغ، فإن المهندس المخضرم يستعد بالفعل لإنهاء مسيرته مع الفريق.

ومن المتوقع أن يتولى المهندس البالغ من العمر 58 عامًا منصبًا قياديًا رفيع المستوى في القسم الهندسي لدى كاديلاك، الوافدة الجديدة إلى بطولة الفورمولا 1.

كما أفادت المعلومات بأن موناغان تلقى عرضًا مهمًا من أستون مارتن لتولي قيادة القسم التقني، لكنه فضّل الانتقال إلى كاديلاك.

ورغم أن وجهته المستقبلية تبدو شبه محسومة، فإن موعد رحيله لا يزال غير واضح. ويواصل موناغان عمله حاليًا مع ريد بُل، ولم يصدر أي إعلان رسمي بشأن مغادرته.

وبسبب بنود الإجازة الإجبارية المنصوص عليها في عقده، فإنه حتى إذا غادر الفريق مع نهاية موسم 2026، فقد لا يتمكن من بدء عمله مع كاديلاك قبل صيف أو خريف عام 2027.

وامتنعت كل من ريد بُل وكاديلاك عن التعليق على هذه التقارير في الوقت الحالي.

من هو بول موناغان؟

بول موناغان، رئيس قسم هندسة السيارات لفريق ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: صور غيتي

انضم موناغان إلى ريد بُل عام 2005، ولعب أدوارًا رئيسية في جميع بطولات الفريق حتى الآن، إذ كان أحد العناصر المهمة في حقبة سيباستيان فيتيل التي شهدت أربعة ألقاب متتالية، كما ساهم في فترة النجاح الحالية مع ماكس فيرستابن.

بدأ موناغان مسيرته في الفورمولا 1 عام 1990 داخل قسم الأبحاث والتطوير في مكلارين، قبل أن يعمل لاحقًا مهندس بيانات مع دايفيد كولتارد. وفي عام 2000، ومع تحول فريق بينيتون إلى رينو، انتقل إلى الفريق الذي يتخذ من إنستون مقرًا له، حيث عمل مهندس سباقات مع سائقين من بينهم جنسن باتون وفرناندو ألونسو.

كما لعب دورًا مباشرًا في تحقيق ألونسو أول انتصار له في الفورمولا 1 خلال جائزة المجر الكبرى عام 2003، بصفته مهندس سباقاته.

وبعد فترة قصيرة قضاها مع جوردان، انضم إلى ريد بُل في عام 2005، حيث عاش أنجح مراحل مسيرته المهنية.