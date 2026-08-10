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تقارير: إدارة بيريز فتحت باب المفاوضات مع ويليامز

كشفت تقارير أن إدارة سيرجيو بيريز بدأت محادثات مع ويليامز بشأن إمكانية انضمامه إلى الفريق في موسم 2027.

منشور:
سيرجيو بيريز، كاديلاك

سيرجيو بيريز، كاديلاك

الصورة من قبل: سام باجنال

بدأ ممثلو سيرجيو بيريز، الذي عاد إلى الفورمولا 1 مع كاديلاك، بدراسة الخيارات المتاحة له على شبكة الانطلاق لموسم 2027.

ووفقًا لأحدث التقارير، أجرت إدارة بيريز اتصالات أولية مع مسؤولي ويليامز، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل كارلوس ساينز مع الفريق.

وقدمت ويليامز أداءً أقل بكثير من التوقعات خلال النصف الأول من الموسم. فبعد 11 سباقًا، يحتل كارلوس ساينز المركز الخامس عشر في بطولة السائقين برصيد 6 نقاط، بينما يأتي زميله أليكس ألبون في المركز السادس عشر بفارق نقطة واحدة فقط، فيما تحتل ويليامز المركز التاسع في بطولة الصانعين برصيد 11 نقطة.

وأدى اعتبار جايمس فاولز مدير الفريق أن موسم 2026 لم يعد من الممكن إنقاذه، وتحويل تركيزه إلى مشروع 2027، إلى تصاعد التساؤلات بشأن مستقبل ساينز مع الفريق.

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وكان السائق الإسباني قد صرح لصحيفة ماركا عقب جائزة المجر الكبرى بأنه راضٍ عن مستواه الشخصي، لكنه يرى أن السيارة لا ترقى إلى المستوى المطلوب، كما أوضح أنه سيتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله خلال العطلة الصيفية.

وفي الوقت الذي تواصل فيه إدارة ويليامز محاولاتها للإبقاء على ساينز، يبرز اسم بيريز كأحد أبرز البدائل المحتملة. فإلى جانب امتلاكه ستة انتصارات في مسيرته، يتمتع السائق المكسيكي بخبرة كبيرة داخل فرق تنافس على البطولات، كما يمثل خيارًا جذابًا من الناحية المالية بفضل شبكة الرعاة الكبيرة التي يدعمها.

ولم تُعلن كاديلاك حتى الآن التفاصيل الرسمية لعقد بيريز، إلا أن السائق المكسيكي كان قد أشار قبل جائزة المجر الكبرى إلى أوجه القصور في أداء الفريق، مؤكدًا أن التركيز ينصب حاليًا بالكامل على تطوير السيارة، وأن الوصول إلى مستوى ثابت من الأداء لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا.

وفي النهاية، سيعتمد انتقال بيريز المحتمل إلى ويليامز في موسم 2027 على قرار ساينز، إلى جانب تطورات سوق انتقالات السائقين.

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