تزعم صحيفة ديلي ميل أن الفريق، الذي يتخذ من سيلفرستون مقرًا له، أجرى محادثات جديدة مع كريستيان هورنر، بعدما اكتفى بحصد نقطة واحدة فقط خلال أول ثمانية سباقات من الموسم، رغم الاستثمارات الضخمة التي ضخها.

ويُشار إلى أن هورنر، الذي أُقيل من منصبه في ريد بُل قبل نحو عام، حصل على تعويض يُقدر بنحو 80 مليون جنيه إسترليني، ولذلك لا يبدو مستعجلًا للعودة إلى الفورمولا 1. لكنه كان قد صرح سابقًا: "لا يزال لدي عمل لم يكتمل في هذه الرياضة".

وقد تعيد خطوة انتقال هورنر المحتملة إلى أستون مارتن لمّ شمله مع أدريان نيوي. لكن، وفقًا للتقارير، لا يُعد فريق أستون مارتن الخيار الوحيد أمامه، إذ تُطرح أيضًا أسماء فيراري، وألبين، وبي واي دي ضمن الوجهات المحتملة.

وبحسب ديلي ميل، يعمل بيرني إكليستون الرئيس التنفيذي السابق للفورمولا 1 خلف الكواليس من أجل إقناع فيراري بالتعاقد مع هورنر، إلا أن هذه المحادثات لم تسفر حتى الآن عن أية نتائج ملموسة.

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كما ترددت أنباء عن أن هورنر بحث أيضًا إمكانية تولي دور داخل فريق ألبين بالتعاون مع المستثمرين، حيث أشارت التقارير إلى أن شركة الاستثمار أوترو كابيتال منفتحة على بيع حصتها البالغة 24% في الفريق الفرنسي. وكان مستشار ألبين، فلافيو برياتوري، قد أكد خلال تصريحاته في موناكو أنه منفتح على العمل مع هورنر.

ويتمثل سيناريو آخر في دخول هورنر في محادثات مع شركة بي واي دي لتأسيس الفريق الثاني عشر على شبكة الانطلاق. إلا أن تحقق هذا السيناريو يعني أن عودته إلى الفورمولا 1 قد تستغرق وقتًا طويلًا.

وعندما طلبت وسائل إعلام أجنبية تعليقًا من أستون مارتن بشأن هذه المزاعم، اكتفى المتحدث باسم الفريق بالقول: "كسياسة متبعة لدينا، لا نعلق على الشائعات أو التكهنات".