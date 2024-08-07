تقارير: أستون مارتن تخوض محادثات مع ماكس فيرستابن

رغم العقد الذي يربط فيرستابن مع ريد بُل حتى نهاية موسم 2028، لكن الشكوك ما زالت تحيط بمستقبل النجم الهولندي مع العلامة النمساوية.

ويبدو وفقاً للتقارير أن أستون مارتن قد بدأت بالفعل محادثات مع فيرستابن حيال إمكانية الانتقال إلى الفريق، خاصة مع التكهنات والتقارير الأخيرة بأن آدريان نيوي سينضم للفريق كذلك.

ووفقاً لصحيفة "Autosprint" فقد تم التوصل لاتفاق يضمن ضمّ نيوي إلى أستون مارتن، مع توقعات بالإعلان عن الصفقة شهر سبتمبر.

لكن لورانس سترول مالك الفريق لا يريد الاكتفاء بعبقري التصميم فقط، حيث يبدو أن رجل الأعمال الكندي مهتم بخدمات فيرستابن، وقد بدأت المفاوضات بالفعل.

ومع بدء شراكة جديدة بين هوندا وأستون مارتن في 2026 - الموسم الذي سيشهد بداية حقبة المحركات الجديدة، وتواجد كل من نيوي ودان فالوز في المشروع، فمن السهل ملاحظة أسباب قد تُقنع فيرستابن باغتنام الفرصة.

ولا يبدو أن مستقبل فيرستابن مضمون بالفعل مع ريد بُل حيث أشارت عدة تقارير لإحباطه من صراع القوى ضمن الفريق بين كريستيان هورنر مدير الفريق وهيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات، إضافة إلى ضعف وتيرة السيارة مؤخراً مقارنة مع مكلارين ومرسيدس.

لكن الهولندي باقٍ مع ريد بُل في الوقت الراهن، حيث أشار إلى رغبته بحصد المزيد من الانتصارات في النصف الثاني لموسم 2024، ويبدو أنه المرشّح الأول لنيل لقب بطولة السائقين كذلك.