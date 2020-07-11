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تفوّق هاميلتون في النمسا أعاد إليه ذكريات سباق سيلفرستون 2008

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تفوّق هاميلتون في النمسا أعاد إليه ذكريات سباق سيلفرستون 2008
من قبل:
, رئيس التحرير
11-07-2020

قال لويس هاميلتون بأنّ تحقيقه لقطب الانطلاق الأوّل تحت الأمطار لسباق جائزة ستيريا الكبرى، الجولة الثانية من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد لموسم 2020، أعاد إليه ذكريات ما حدث في سباق سيلفرستون 2008 الذي أقيم تحت ظروفٍ مناخية مشابهة.

نجح هاميلتون في تحقيق "البول بوزيشن" الـ 89 في مسيرته الاحترافية والثالث له على حلبة ريد بُل رينغ تحت أجواءٍ مبللة وسط هطولٍ للأمطار، ما أدّى إلى تأخير انطلاق التصفيات لـ 46 دقيقة عن موعدها الأصلي.

واستطاع هاميلتون تسجيل لفةٍ سريعة كانت كفيلةً بوضع سيارته مرسيدس في المركز الأوّل على شبكة الانطلاق بفارق 1.2 ثانية عن أقرب منافسيه، سائق ريد بُل ماكس فيرشتابن.

وخلال حديثه إلى وسائل الإعلام، أشار هاميلتون بأنّ الشعور الذي راوده اليوم داخل سيارة "دبليو11" أعاد إليه ذكريات سباق سيلفرستون 2008 عندما تمكّن من التفوّق بأكثر من دقيقة على بقيّة المنافسين تحت الأمطار الغزيرة.

"اللّفة الأخيرة كانت رائعة" قال هاميلتون، ثم تابع "أعتقد بأنّ الأهمية تكمن في إدارة وقتك على الحلبة، وإدارة بطارية السيارة، ومعرفة متى بإمكانك استخدام الإعدادات المخصصة للتجارب التأهيلية خلال اللّفات القليلة المتاحة لك، خلق الفارق، بالإضافة إلى عدم ارتكاب الأخطاء في الأوقات الحساسة".

وأضاف "اللّفة الأخيرة لي كانت أشبه بالمثالية في هذه الظروف. وبما أنّ الأمطار كانت تهطل على الحلبة حينها، فهذا الأمر يجعلني أكثر سعادة لأني تمكّنت من تحسين زمني في تلك اللّحظة".

وتابع قائلاً "من المؤكّد بأنّ ما حدث اليوم يُعيدني إلى أوقاتٍ شبيهة بما حدث في سباق سيلفرستون 2008".

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تسببت الظروف المبلّلة في خروج بعض السائقين عن المسار بمن فيهم ماكس فيرشتابن الذي فقد السيطرة على سيارته خلال لفته الأخيرة.

وأكمل "كانت الظروف سيئة للغاية على الحلبة. لقد شكّلت تحديًّا لا يُصدّق. أنا سعيد لأننا تمكّنا من إجراء التجارب التأهيلية بعد إلغاء التجارب الحرّة الثالثة في الصباح. أعتقد بأنه تحدٍ حقيقيّ بالنسبة للجميع".

واستطرد قائلاً "كان مجال الرؤية ضئيلاً للغاية إذ كان عليك التأكّد من حصولك على الفجوة والقيام باللّفة في الوقت المناسب. وهذا ما شكّل الفارق اليوم. ولكن الفريق قام بعملٍ رائع لناحية موقعي على الحلبة والمعلومات التي وفرها لي".

واختتم "لقد شعرتُ بأنني في منزلي اليوم تحت الأمطار".

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الحدث جائزة ستيريا الكبرى
الكاتب خضر الراوي

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