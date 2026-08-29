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تفصيلة واحدة في عقد لاندو نوريس الجديد مع مكلارين تشعل حديث جماهير الفورمولا 1

لفتت إحدى التفاصيل الرئيسية في تمديد عقد لاندو نوريس مع مكلارين انتباه جماهير الفورمولا 1، الذين وصفوا الصفقة بأنها "مستحقة تمامًا".

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: كلايف روز

وقّع بطل العالم الحالي للفورمولا 1 عقدًا جديدًا يبقيه مع مكلارين حتى نهاية عام 2030 على الأقل. وسيحصل السائق البالغ من العمر 26 عامًا، والذي حصد لقبه الأول في بطولة السائقين عام 2025، على سيارة "إم.سي.إل39" التي قادته إلى التتويج بالبطولة، كجزء من الاتفاق الجديد.

ومنذ ظهوره الأول مع فريق ووكينغ عام 2019، خاض نوريس عددًا من سباقات الجائزة الكبرى مع مكلارين يفوق أي سائق آخر، بواقع 163 سباقًا. وخلال مسيرته حتى الآن، حقق البريطاني 13 انتصارًا في سباقات الجائزة الكبرى، و48 منصة تتويج، و18 بول بوزيشن، و20 لفة سريعة، و1589 نقطة في مسيرته، إلى جانب لقب عالمي واحد.

وتعليقًا على العقد الجديد، قال أحد الجماهير على موقع ريديت: "الاختيار المثالي للطرفين، لاندو أظهر ولاءه لمكلارين، وقد أثمر ذلك بأكثر من مجرد لقب، لذا فهو يستحق عقدًا جديدًا ضخمًا. وربما يكون أحد هؤلاء الذين يقضون مسيرتهم كاملة مع فريق واحد، وربما لم ينته بعد من الفوز بالألقاب".

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هذا وأصبحت سيارة "إم.سي.إل39" التي توّج بها نوريس ببطولة العالم محورًا رئيسيًا لحديث الجماهير.

حيث كتب مشجع آخر: "هذه لفتة جميلة جدًا من مكلارين بمنح لاندو السيارة التي فاز بها ببطولة العالم. تمديد عقد مستحق تمامًا بالنظر إلى الولاء الذي أظهره لهم منذ البداية، والذي أثمر بشكل رائع بلقب العام الماضي. وإضافة إلى ما يقدمه هذا الموسم حتى الآن، وحتى مع مشكلات الموثوقية التي واجهها في وقت سابق من العام، فإنه سيكون قادرًا على المنافسة معهم لفترة أطول بكثير".

فيما عقّب مشجع آخر قائلًا: "تمديد عقد ضخم، وفوق ذلك سيحصل على السيارة التي فاز بها ببطولة العالم. يا له من يوم لهذا الشاب!"، بينما علق آخر: "هدية جنونية أن تحصل على أول سيارة فزت بها ببطولة العالم. مستحقة تمامًا. لقد تمسك بالفريق في أصعب الظروف وأفضلها! من المؤكد أنه سيحتفل الليلة".

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