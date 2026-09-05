تفسير تعليق فيرستابن بأن "سيارة ريد بُل مصنوعة من الورق"

بعد تجارب يوم الجمعة، ومع معاناته من "انفصال" في توازن السيارة، كان فيرستابن يدرك بالفعل أن التجارب التأهيلية في مونزا ستكون صعبة، وهو ما تأكد في اليوم التالي. وسجل سائق ريد بُل خامس أسرع زمن يوم السبت، متأخرًا بفارق يقارب ثلاثة أعشار من الثانية عن صاحب مركز الانطلاق الأول المفاجئ بيير غاسلي، لكن ذلك لا يعكس القصة كاملة.

وعندما جاء مدير الفريق لوران ميكيز عبر جهاز الاتصال اللاسلكي بعد ذلك للاعتذار عن الفوضى التي حدثت في المحاولة الأخيرة، رد فيرستابن بالقول إن سيارة "آر.بي22" مصنوعة من الورق.

وتحدث بطل العالم أربع مرات لاحقًا مع وسائل الإعلام الهولندية في منطقة الحظائر، موضحًا بالضبط ما كان يقصده بهذا التعليق.

وقال: "لدينا أحيانًا مكونات في السيارة تتعرض للكسر أو تعلق. وشعرت بهذا الأمر كثيرًا خلال الموسم".

وأضاف: "أحيانًا يحدث ذلك في التجارب، وعندها لا يزال بإمكانك إصلاحه لليوم التالي. وأحيانًا يحدث أثناء السباق، كما حدث معي في النمسا، والآن حدث ذلك بين التجارب الحرة الثالثة والتجارب التأهيلية".

وأردف: "عندها لا تعود السيارة قادرة على التعامل مع المطبات والحواف الإسفلتية بالشكل الصحيح. وتبدأ سيارتنا ببساطة في الارتداد بشكل أكبر بكثير، وبالتأكيد أهدرنا الكثير من زمن اللفة بسبب ذلك".

وعندما سأله موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أوضح فيرستابن أن المشكلة تقع في الجزء الخلفي من سيارة "آر.بي22". ومن المفهوم أنه لا يريد الخوض في التفاصيل، لكنه شدد على أن بعض المكونات في الجزء الخلفي "ليست جيدة بما يكفي" لتحمل عطلة نهاية أسبوع كاملة من السباقات.

وقال: "أنا أعرف أين تكمن المشكلة بنفسي، لكنني لست المهندس الذي يستطيع حلها. لدي بعض الأفكار، لكنني أتعامل مع هذه المشكلة منذ سنوات حتى الآن".

شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

ويبدو الأمر الأخير لافتًا بالنظر إلى أن القوانين التقنية شهدت تغييرًا شاملًا في 2026، وأن كل شيء تقريبًا في سيارة هذا العام جديد. ومع ذلك، يقول فيرستابن إن ريد بُل تعاني من المشكلة نفسها منذ سنوات.

وأضاف: "الفريق يستمع إليّ بالفعل، وهم يحاولون حلها أيضًا، لكنهم في الوقت الحالي لا ينجحون في ذلك. في بعض عطلات نهاية الأسبوع تعاني منها بدرجة أقل لأنك تقود فوق الحواف الإسفلتية بشكل أقل، وتتعرض لعدد أقل من تلك الصدمات القوية".

وأكمل: "في زاندفورت لم أكمل لفة، لذلك لا تعرف أبدًا كيف كان الوضع سيتطور خلال بقية السباق. لكن نعم، هذا يحدث كثيرًا جدًا".

فيرستابن يتعمد المخاطرة بدرجة أقل هذا العام بسبب "تدهور السيارة"

ويعني ذلك أيضًا أن فيرستابن، بحسب اعترافه، أصبح يخاطر بدرجة أقل في بعض اللحظات مقارنة بالمواسم السابقة في الفورمولا 1.

وقال: "حسنًا، مررت بهذا الأمر بالفعل عدة مرات هذا الموسم، نعم، حيث أتعمد التراجع قليلًا. بالطبع، واجهنا بالفعل الكثير من المشكلات هذا الموسم، وإذا كنت تنافس على المركز السابع، فلا ينبغي لك أن تقود بهذه الطريقة أيضًا. وإذا حدث خطأ ما عندها...".

لكن فيرستابن شدد على أن المشكلة التي واجهها في مونزا، بخلاف حوادثه السابقة التي تسبب فيها الجناح الخلفي الدوار، ليست مشكلة تتعلق بالسلامة.

وقال: "لا. انظر، مع ذلك الجناح الخلفي، إذا فقدت فجأة القوة الديناميكية الهوائية في مكان ما، فهذا أمر خطير جدًا. لكن هذه المشكلة ببساطة تتعلق بزمن اللفة الذي تخسره. أنت لا تزال تقود عند الحد الأقصى، لكنك لا تستطيع الاستفادة بشكل مثالي من إمكانات السيارة لأنها ترتد في كل مكان."

وبعد رسالة فيرستابن عبر اللاسلكي التي قال فيها إن "آر.بي22" مصنوعة من الورق، سرعان ما حوّلها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إلى تلاعب لفظي باستخدام عبارة "بابييه-واشيه"، في إشارة إلى "الورق المعجون" واسم المدير التقني بيير واشيه.

ويستطيع فيرستابن الضحك على التلاعب اللفظي، لكنه أضاف: "نعم، من الأفضل ألّا أستخدم هذه النكتة بنفسي!".

ثم تابع: "لكن على أي حال، من المؤسف ذلك. أعلم أن الجميع يبذلون قصارى جهدهم، ولا يمكنك إلقاء اللوم على شخص واحد أيضًا، لأنه في النهاية فريق ضخم جدًا. من المؤسف فقط أن الكثير من الأمور هذا الموسم لا تكون صحيحة دائمًا، أو على الأقل لا تعمل بالشكل الصحيح".

فيرستابن لم يعد متفاجئًا حتى من الانتكاسات الكثيرة لريد بُل

سبق لفيرستابن أن قال إن هناك ما يبدو وكأنه أمر ما يسير ضد ريد بُل في كل عطلة نهاية أسبوع. وفي يوم السبت، لم يكن تدهور السيارة المشكلة الوحيدة، بل انهارت أيضًا خطة السحب الهوائي.

وفشل ليام لاوسون في التأهل إلى القسم الثالث بعدما أعاقته سيارة أوسكار بياستري عند المنعطف الأول، ما أدى لاحقًا إلى معاقبة سائق مكلارين بالتراجع ثلاثة مراكز على شبكة الانطلاق.

وقال فيرستابن: "لم أعد متفاجئًا من ذلك حتى. يحدث خطأ ما تقريبًا في كل عطلة نهاية أسبوع طوال الموسم. بالطبع أريد دائمًا تحقيق أقصى استفادة ممكنة، وإذا لم يحدث ذلك لأن شيئًا ما يسوء طوال الوقت، فمن الطبيعي أن أشعر بالإحباط".

وأضاف: "لكن من ناحية أخرى، أنت لا تنافس على البطولة على أي حال، لذلك عليك فقط أن تضع الأمور في منظورها قليلًا".

ولا يستطيع فيرستابن هذا العام سوى المنافسة على منصة تتويج من حين لآخر أو تحقيق فوز في أحد السباقات، رغم أن ذلك سيكون صعبًا حتى في مونزا. وعندما سُئل عما يمكن توقعه عادة من ناحية وتيرة السباق، قال فيرستابن: "لا أعرف، الأمر يعتمد فعلًا على شعوري بالسيارة غدًا مع هذه المشكلة.

وقال: "إذا تمكنوا من إصلاحها ليوم غد، وإذا شعرت السيارة بأنها قريبة قليلًا مما كانت عليه في التجارب الحرة الثالثة، فسأحاول بالطبع مجاراة المجموعة الموجودة في المقدمة. لكن إذا كان شعورها كما هو الآن، فلا أملك الكثير من الثقة".