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الشرق الأوسط
فورمولا 1

تفاصيل حول مستقبل نيوي مع استعداده للعودة في جولة اليابان

علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن مركز آدريان نيوي عبقري التصميم، ضمن فريق ريد بُل، لم يتغير، رغم الشائعات التي تدور حول مستقبله في الفورمولا واحد.

آدريان نيوي، كبير القسم التقني لدى ريد بُل

آدريان نيوي، كبير القسم التقني لدى ريد بُل

محتوى ريد بُل

لعب المصمم الأسطوري دوراً محورياً في نجاحات ريد بُل الأخيرة وعمل بشكل وثيق مع بيير واش المدير التقني للفريق خلال عملية تصميم سيارة ريد بُل الحالية لموسم 2024 في الفورمولا واحد.

ورغم أن نيوي لا يعمل بدوام كامل مع فريق الفورمولا واحد، حيث ينخرط في عدة مشاريع أخرى، لكنه يكرس وقته لضمان استخلاص كامل قدرات السيارة في البطولة.

وتواجد نيوي في جولة البحرين الافتتاحية للموسم، وكذلك في المملكة العربية السعودية التي استضافت ثاني الجولات، وأثار خبر تغيبه عن جائزة أستراليا التكهنات بأنه قد يتخلى عن عمله الحالي.

حتى أن شائعات قد سرت مفادها بأن ريد بُل تريد نقله حصرياً للعمل على مشروع سيارتها الخارقة آر.بي17.

وذلك بالنظر إلى المخاوف حيال حدود سقف النفقات إضافة إلى التوتر الحاصل وسط صراع القوى على قيادة ريد بُل مؤخراً.

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لكن أشارت مصادر مطلعة إلى أن فكرة تغيير دور نيوي بعيدة عن الواقع. حيث سيبقى دوره دون تغيير، بينما سيتواصل عمله على سيارة 2024 الحالية، وسيعود ليتواجد ضمن الجولات بدءاً من اليابان الشهر المقبل.

ولطالما كانت هناك تكهنات حول موعد اعتزال نيوي، لكن يبدو أنه ما يزال متحمساً لمواصلة المشاركة في الفورمولا واحد بدوره الهندسي الهام.

في الحقيقة، وضمن معرض كلامه هذا العام، أكد أن المرة الوحيدة التي فكر فيها بترك ريد بُل كانت في 2014، حين كان الفريق يعاني من وحدة الطاقة الضعيفة آنذاك.

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