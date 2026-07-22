اشتكى جورج راسل بشكل خاص من ضعف السرعة على الخطوط المستقيمة خلال عطلة نهاية الأسبوع على حلبة سبا-فرانكورشان. وخسر السائق البريطاني نحو 0.4 ثانية أمام زميله كيمي أنتونيللي في القطاع الأخير من التجارب التأهيلية.

وفي اللفة الأولى من السباق، فقد راسل فجأة الدعم الكهربائي عند الخروج من المنعطف الأول، ما سمح لمنافسيه بتجاوزه بسهولة على مستقيم كيميل، قبل أن يحتك بلويس هاميلتون عند منعطف «ليه كومب»، ليضطر إلى الانسحاب من السباق.

وتحدث توتو وولف عن المشاكل التي واجهها راسل خلال عطلة نهاية الأسبوع، موضحًا أن الفريق رصد في البداية مشكلة في المحرك خلال سباق سبا.

حيث قال: "فيما يتعلق بالمشكلة التي واجهها جورج خلال عطلة نهاية الأسبوع، فقد كانت هناك بالتأكيد مشكلة حددناها في المحرك. ولذلك، كانت الطاقة الكهربائية المتاحة له أقل عند الاقتراب من المنعطف الثامن عشر".

وأضاف: "من حسن الحظ أننا اكتشفنا هذه المشكلة في سبا، لأنه كان سيكون من الصعب جدًا رصدها على حلبة مثل بودابست، حيث لا تكون إدارة الطاقة بنفس القدر من الأهمية".

وتابع: "بالتأكيد لم يساعد ذلك في تحسين وضعه. لكن هذه المشكلة تفسر نحو نصف الفارق، أو ربما أكثر قليلًا، الذي خسره أمام كيمي في التجارب التأهيلية".

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وأوضح وولف أن فقدان الطاقة الذي حدث في اللفة الأولى من السباق لم يكن حكرًا على سيارة راسل، بل أثر في جميع السيارات الثماني المزودة بمحركات مرسيدس.

حيث قال: "عانت جميع محركات مرسيدس من نقص في الطاقة عند الخروج من المنعطف الأول خلال السباق".

وأضاف: "لم يؤثر ذلك على جورج وحده. صحيح أنه تأثر أكثر من كيمي، لكن كيمي أيضًا واجه المشكلة نفسها إلى حد ما".

وتابع: "كان حادث جورج مع لويس مؤسفًا للغاية، لأنه تسبب في خسارة نقاط في بطولتَي السائقين والصانعين".

وشدد وولف أيضًا على أن فقدان الطاقة الذي حدث في اللفة الأولى من السباق لا يرتبط بالمشكلة التي كان راسل يشتكي منها طوال عطلة نهاية الأسبوع.

حيث قال: "كانت هذه مشكلة مختلفة تمامًا".

وأضاف: "لم نتمكن من اكتشافها في جهاز المحاكاة، لأنها لا تظهر إلا إذا كنت تبحث عنها تحديدًا. لذلك كانت مشكلة جديدة بالنسبة إلينا أيضًا".

وتابع: "نتيجة لذلك، يقوم النظام باستخدام قدر أكبر من الطاقة الكهربائية في بداية الدورة، لكنه كان يمتلك طاقة أقل في نهايتها".

وأضاف: "من ناحية تحسين الأداء، فإن هذا يمثل عيبًا".

واختتم قائلًا: "وفقًا لحساباتنا، تسببت هذه المشكلة في خسارة زمنية تراوح بين 0.2 و0.3 ثانية في وضع التجارب التأهيلية، بينما كان تأثيرها أقل بكثير خلال وتيرة السباق".