تفادي تعارض الفورمولا 1 مع لومان، هل يستطيع نوريس أو فيرستابن المشاركة في سباق 2027؟

أدى الإعلان عن روزنامة الفورمولا 1 لعام 2027 يوم الأربعاء، على ما يبدو، إلى فتح الباب أمام مشاركة أحد سائقي الجائزة الكبرى في سباق لومان 24 ساعة العام المقبل. إذ تترك روزنامة الموسم المؤلفة من 24 جولة فجوة مريحة تمتد لأسبوع واحد لنسخة سباق التحمل الفرنسي الكلاسيكي الخامسة والتسعين، المقرر إقامتها في عطلة نهاية أسبوع 12 و13 يونيو. علاوة على ذلك، فإن السباقين المحيطين بلومان هما موناكو والبرتغال، ما يجعل التنقل بين الفعاليات الثلاث سهلًا نسبيًا.

ومع ذلك، ورغم تفادي التعارض، فإن الطريق لا يزال غير واضح تمامًا أمام ماكس فيرستابن أو لاندو نوريس لخوض ظهوره الأول في لومان العام المقبل. ولا تزال هناك عدة عقبات يتعين عليهما تجاوزها ليصبح أحدهما أول سائق نشط في الجائزة الكبرى منذ نيكو هولكنبرغ يشارك في سباق لومان.

معضلة يوم اختبار لومان

رغم أن سباق لومان نفسه لا يتعارض مع الفورمولا 1، فهذا لا يعني عدم وجود تداخلات مع بقية الروزنامة. والأهم أن يوم اختبار لومان في 6 يونيو يتزامن مع عطلة نهاية أسبوع جائزة موناكو الكبرى للفورمولا 1.

وبموجب اللوائح الرياضية، فإن المشاركة في يوم اختبار لومان إلزامية للسائقين المبتدئين، الذين يجب عليهم إكمال 10 لفات، من بينها خمس لفات مسجلة بالتوقيت، حول حلبة دي لا سارث لكي يصبحوا مؤهلين للمشاركة في السباق.

ومع وقوع يوم الاختبار الآن في عطلة نهاية الأسبوع نفسها التي تستضيف أكبر سباقات الفورمولا 1، فإن ذلك يخلق عدة مشكلات. وعلى عكس سلسلة سباقات نوربورغرينغ، التي غيّرت موعد جولتها الثانية هذا العام لتلائم فيرستابن، فمن غير المرجح أن يجري نادي سيارات الغرب واتحاد الدولي للسيارات مثل هذه التعديلات على روزنامة بطولة العالم للتحمل من أجل سائق فورمولا 1 واحد. كما أن أي تغيير من هذا النوع قد تكون له تداعيات أوسع، وربما يتسبب في صداع للسائقين الدائمين في سباقات السيارات الرياضية الذين يشاركون في أكثر من بطولة واحدة.

ومن الناحية النظرية، إذا كان أحد السائقين جادًا بشأن خوض لومان، فمن الممكن لوجستيًا الجمع بين يوم الاختبار وجائزة موناكو الكبرى. لكن مثل هذه الخطة ستتطلب منه السفر إلى لومان مساء السبت بعد التجارب التأهيلية للفورمولا 1، والتوجه إلى الحلبة في وقت مبكر من صباح الأحد لإكمال اللفات العشر الإلزامية، قبل التوجه إلى المطار المجاور للحلبة والسفر إلى نيس والوصول في الوقت المناسب لجائزة موناكو الكبرى عند الثالثة بعد الظهر.

ورغم أن هذا قد يبدو جريئًا، فإن كايل لارسون حاول تنفيذ ثنائية مماثلة في 2025، عندما شارك في سباقي إنديانابوليس 500 وكوكا كولا 600 في اليوم نفسه. ومن قبيل المصادفة، كان نجم كأس ناسكار يقود لصالح أرو مكلارين في أبرز سباقات إندي كار، بعد حصوله على إذن من فريقه هندريك موتورسبورتس.

لكن بينما يُظهر مثال لارسون أن رئيس مكلارين ريسينغ زاك براون منفتح على مثل هذه المشاركات المزدوجة، فقد يكون أقل مرونة مع سائقيه نوريس وأوسكار بياستري. ففي حالة لارسون، كان براون يملك كل شيء ليكسبه، إذ كان يستعير فعليًا سائقًا من فريق آخر في ناسكار. كما أن هندريك كان محميًا في هذا السيناريو، لأن لارسون كان ملزمًا تعاقديًا بقطع مشاركته في إنديانابوليس 500 في حال وجود تأخير كبير يحول دون وصوله إلى شارلوت في موعد انطلاق كوكا كولا 600، إذ كانت التزاماته في ناسكار لها الأولوية.

أما في حالة نوريس، أو بياستري، فقد لا يكون براون مستعدًا للمخاطرة بفرص مكلارين في جائزة موناكو الكبرى، خصوصًا مع إضافة سباق قصير صباح السبت، ما يزيد من تعقيد عطلة نهاية أسبوع مزدحمة أصلًا.

لكن هناك خيارٌ آخر. فبموجب اللوائح التكميلية لسباق لومان، يمكن لسائق من تصنيف بلاتينيوم يشارك في بطولة أخرى كبرى لرياضة السيارات أن يتقدم بطلب إلى لجنة الرياضة في نادي سيارات الغرب للحصول على إعفاء من يوم الاختبار. وإذا مُنح الإعفاء، فسيتعين على السائق المعني إكمال اللفات الإلزامية خلال التجارب يوم الأربعاء.

وهناك سابقة لمنح لجنة الرياضة في نادي سيارات الغرب مثل هذه الإعفاءات لسائقين يشاركون في بطولات دولية أخرى. ففي 2021، سُمح لروبن فرينز بتخطي يوم اختبار لومان بسبب التزاماته في فورمولا إي رغم كونه سائقًا مبتدئًا، كما لم يشارك نولان سيغل وكيفين سيمبسون في اختبار 2024 أثناء مشاركتهما في إندي كار على حلبة رود أميركا.

معضلة السيارة الثالثة

لكي يتمكن فيرستابن أو نوريس أو حتى فرناندو ألونسو من المشاركة في لومان، يتعين على الفرق إيجاد مكان لهم ضمن تشكيلاتها. وهناك طريقتان لحل هذه المشكلة.

وتتمثل الأولى في إضافة مشاركة ثالثة مخصصة لومان، بما يسمح للفرق والمصنعين بعدم إرباك سيارتيهما الأساسيتين. وهذا هو النهج الذي اتبعته بورشه عندما أشركت هولكنبرغ وإيرل بامبر ونيك تاندي في 2015.

لكن ذلك السباق أقيم في حقبة "ال ام بي1"، عندما كانت الشركات المصنّعة تضخ مئات الملايين سنويًا في برامجها لبطولة العالم للتحمل. وقد تغير الواقع منذ ذلك الحين، إذ وجدت بعض فرق السيارات الخارقة أن تشغيل سيارة إضافية قد يتطلب جهدًا أكبر مما يستحقه الأمر.

وسيكون تشغيل سيارة إضافية صعبًا بشكل خاص على مكلارين أو فورد، اللتين تدخلان فئة السيارات الخارقة لأول مرة العام المقبل. كما أنهما أجلتا في الوقت الحالي خطط المشاركة في بطولة IMSA للسيارات الرياضية. ورغم وجود أسباب أخرى وراء عدم حماسهما للانضمام إلى البطولة المقامة في أمريكا الشمالية على المدى القصير، فإن ذلك يسلط الضوء أيضًا على مخاوف تتعلق بالقدرة على إدارة برنامجين متزامنين.

وتدير مكلارين فريق السيارات الخارقة بالشراكة مع يونايتد أوتوسبورتس، بينما تبني فورد فريق سباقات من الصفر بالكامل للتعامل مع الجوانب التشغيلية لبرنامجها في فئة السيارات الخارقة. ولذلك، فإن إدخال سيارة فورد ثالثة من طراز LMDh في 2027 مستبعد للغاية. كما حسمت فورد بالفعل أسماء سائقيها الستة في برنامج السيارات الخارقة، ما لا يترك مكانًا لفيرستابن في سيارتيها. ويمكن لفورد إبقاء أحد سائقيها الدائمين خارج التشكيلة، لكن ذلك مستبعد جدًا.

ولم تقل مكلارين بدورها أي شيء يشير إلى أنها ستدخل سيارة ثالثة في لومان العام المقبل. كما تحتاج أي سيارات إضافية إلى موافقة الاتحاد الدولي للسيارات ونادي سيارات الغرب، وتخضع أيضًا لقيود تتعلق بالمسافات على شبكة الانطلاق.

لكن قد يكون هناك مكان لنوريس، أو بياستري، في إحدى سيارتي مكلارين العام المقبل.

ومع استمرار برنامج الاختبارات، أصبح من المرجح بشكل متزايد أن تستخدم مكلارين سائقين فقط لكل سيارة في سباقات التحمل الاعتيادية التي تمتد لست ساعات، مع استدعاء سائقين إضافيين لسباق لومان وسباقات التحمل الأطول في قطر والبحرين. واتبع كل من أستون مارتن وبورشه هذا الأسلوب في فئة السيارات الخارقة لأسباب استراتيجية.

وهذا المسار ربما يمثل أوضح فرصة لمشاركة أحد سائقي مكلارين في الفورمولا 1 في لومان العام المقبل. وحتى الآن، أعلن فريق مكلارين للسيارات الخارقة عن سائقين فقط، هما ميكيل ينسن ولورنس فانثور، وقد شارك كلاهما إلى جانب نوريس في اختبار بورتيماو يوم الاثنين. وارتبط اسما أليكس لين ومالتي ياكوبسن بقوة بالمقعدين المتبقيين.

ومن الممكن جدًا أن تكتفي مكلارين بالتعاقد مع هؤلاء السائقين الأربعة بصورة كاملة، مع انضمام نوريس للمشاركة في سباق أو أكثر من السباقات الطويلة.

التحضير لسباق لومان

حتى إذا أمكن حل المشكلات السابقة، سيظل السائقون بحاجة إلى وقت إضافي على الحلبة للاستعداد للمشاركة في لومان.

واتخذ نوريس خطوة مهمة في هذا الجانب عندما انضم إلى فريق مكلارين للسيارات الخارقة يوم الاثنين، وأكمل 38 لفة حول حلبة الغارف في بورتيماو. وبينما كان من المقرر أن تكون خطة اختبارات مكلارين قد وُضعت قبل أشهر، ومن المحتمل أيضًا أن تكون مشاركة نوريس قد حُسمت قبل وقت طويل من اعتماد روزنامة الفورمولا 1، فمن المرجح جدًا أنهم كانوا على علم بالروزنامة الكاملة عندما تولى نوريس قيادة MCL-HY يوم الاثنين.

لكن الاختبارات لن تمنح سائق الفورمولا 1 خبرة بإجراءات بطولة العالم للتحمل، بما في ذلك الأعلام الصفراء على كامل الحلبة، وسيارات الأمان، والتعامل مع حركة سيارات فئة LMGT3 وLMP2. ولكي يصل سائق جديد إلى لومان وهو مستعد بشكل كامل، ستكون المشاركة في سباق مسبق ذات قيمة كبيرة.

وفي الوضع الحالي، لا يتعارض افتتاح الموسم في قطر لمسافة 1812 كلم مع الفورمولا 1، كما لا يتعارض سباق سبا لمدة ست ساعات معها. ويمكن للسباقين أن يشكلا ساحة مثالية للتحضير، إذ تستضيف قطر ثاني أطول سباق في الروزنامة، بينما يمثل سباق سبا بروفة غير رسمية لسباق لومان.

لكن حجم العمل يبقى عاملًا مهمًا، إذ سيتعين على السائقين إضافة جولتين في بطولة العالم للتحمل وربما يوم اختبار أيضًا إلى روزنامة فورمولا 1 مرهقة أصلًا.

بدائل نوربورغرينغ وسبا 24 ساعة

بالنسبة إلى سائق مثل فيرستابن يريد توسيع آفاقه خارج الفورمولا 1 مع الاستمرار في الالتزام بالبطولة كسائق بدوام كامل، توفر روزنامة 2027 بدائل أسهل من لومان.

فلا يتعارض سباق نوربورغرينغ 24 ساعة ولا سبا 24 ساعة مع روزنامة الفورمولا 1 لعام 2027. وكان فيرستابن قد خاض بالفعل ظهوره الأول في سباق الحلبة الأسطورية نورشلايفه هذا العام، وبعد خيبة أمل في المراحل الأخيرة بسبب مشكلات ميكانيكية خارجة عن إرادته، سيكون حريصًا على العودة في 2027 لخوض محاولة أخرى لتحقيق الفوز.

ولم يخفِ فيرستابن طموحه للمشاركة أيضًا في سباق سبا 24 ساعة، وهو سباق يشارك فيه فريقه منذ عدة سنوات.

وقال فيرستابن في يونيو من هذا العام، خلال مشاركته في جائزة النمسا الكبرى التي تعارض موعدها مع السباق البلجيكي: "أتمنى لو كنت أستطيع المشاركة في سبا أيضًا. لقد أخبرتهم بالفعل بشأن العام المقبل. سيكون من المثالي لو تمكنوا من جدولة السباق خارج إحدى عطلات نهاية أسبوع الفورمولا 1، لذلك سنرى."

وهكذا، ورغم أن مشاركة فيرستابن أو نوريس في لومان 2027 ليست مستحيلة تمامًا، فإن كليهما، إلى جانب فريقيهما، سيتعين عليهما إظهار رغبة حقيقية في تحقيق ذلك. وقد تكون المشاركة الأولى في 2028 أسهل، بعدما تكون مكلارين وفورد قد اكتسبتا خبرة لمدة عام في فئة السيارات الخارقة. لكن مع بقاء احتمال وجود تعارضات مع الفورمولا 1 دائمًا، فقد لا يرغب السائقون في تفويت الفرصة التي توفرها روزنامة 2027.