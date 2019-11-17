تغيير وحدة الطاقة على سيارة ساينز قبل انطلاق سباق البرازيل

واجه ساينز مشكلة بسيارته خلال التجارب التأهيلية إذ اضطر للعودة إلى منطقة الصيانة من دون أن يتمكّن من تسجيل أيّ زمن.

وقد تمّ اكتشاف بأنّ سبب المشكلة مردّه إلى خطأ في أسلاك الاشتعال إذ اختار فريق مكلارين تغيير جميع مكونات وحدة الطاقة قبل انطلاق السباق حيث سيبدأ في جميع الأحوال من المركز الأخير.

وعلى الرغم من أنّ المادة 34.6 من اللَوائح الرياضية تنصّ على أنّ أيّ تعديلات يتمّ إجراؤها على السيارات بموجب "الباك فيرمي" تستلزم انطلاق السائق من منطقة الحظائر، إلّا أنّ ساينز لن يفعل ذلك كون مكونات وحدة الطاقة تحمل نفس مواصفات سابقتها.