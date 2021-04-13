تغيير مواعيد حصص الجمعة والسبت ضمن جولة إيمولا للفورمولا واحد

من أجل تفادي إقامة التصفيات في ذات الوقت مع الجنازة، تمّ تغيير موعدها لتُقام بين الـ 12 والـ 13 بتوقيت غرينيتش.

نتيجة لذلك ستُقام حصّة التجارب الحرّة الثالثة بين الساعة 9 و10 صباحًا بتوقيت غرينتش من أجل الامتثال للقوانين التي تنصّ على ضرورة فصل 120 دقيقة بين نهاية التجارب الحرّة الثالثة وبداية التجارب التأهيليّة.

وبالنسبة ليوم الجمعة فإنّ التجارب الحرّة الأولى ستُقام بين الساعة 9 و10 صباحًا، على أنُ تُقام الثانية بين 12:30 و13:30 بتوقيت غرينتش، وذلك كون القوانين تنصّ على ضرورة وجود 19 ساعة على الأقلّ بين نهاية التجارب الحرّة الثانية وبداية التجارب الثالثة.

في المقابل تبقى مجريات الأحد من دون تغييرات وسينطلق السباق على الساعة 13 بتوقيت غرينيتش.

يُذكر أنّ الأمير فيليب توفيّ الجمعة الماضية عن عمر 99 عامًا، وستُقام الجنازة الملكيّة على الساعة الـ 14 بتوقيت غرينتش.