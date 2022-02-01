تغيير مكلارين المثير الذي ألمح إليه فيديو تشغيل سيارة 2022

أدّت القوانين الجديدة بالكامل لموسم 2022 إلى تقييد التصاميم بشكلٍ أكبر بكثيرٍ ممّا كان عليه الوضع وفق القوانين السابقة، لذا فإنّ أيّة اختلافات بين الفرق ستؤدّي من دون شكٍ إلى متابعة ضخمة.

وبالتأكيد بدت مكلارين واحدة من الفرق التي تقوم بالأمور على نحوٍ مختلفٍ جدًا هذا العام، حيث ألمحت إلى بعض التغييرات المهمّة في المفاهيم التصميميّة في الصور ومقاطع الفيديو التي نُشرت على منصّات التواصل الاجتماعي.

وبعد أن أظهرت فتحة تهوية علويّة وتصميم قضيب انقلاب معدّلين قليلًا عند نشر صور بناء الهيكل على إنستاغرام، ألمحت مكلارين الآن إلى تغييرٍ في المقاربة لتصميم نظام التعليق الأمامي ضمن فيديو تشغيل المحرّك الذي نُشر مؤخّرًا.

كانت هناك تكهّنات في أوساط المجتمع التقنيّ إن صحّ التعبير حول إمكانيّة العودة إلى نظام تعليق أمامي بذراع السحب لموسم 2022 ليكون الخيار المفضّل لدى الفرق بالنظر إلى تغييرات القوانين. ويبدو أنّ مكلارين فعلت ذلك.

إذ هناك مشهدٌ في الفيديو تمّ فيه تصوير زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين وهو يستخدم هاتفه الذكيّ لتصوير مقطع. وركّزت الكاميرا على شاشة هاتفه في الوقت الذي كان فيه هو بصدد تصوير مقدّمة السيارة وحصلنا هكذا على لمحة على شكل نظام التعليق الأمامي من زاوية خلفيّة.

وما لاحظناه يُشير على انتقال مكلارين إلى تصميم بذراع السحب. ولا يُعدّ هكذا تغيير أمرًا غير متوقّع بالكامل، كون مكلارين اعتمدت ذلك النظام في 2013 بعد أن تبعت تقديم فيراري له في 2012.

لكن في حين أنّ فيراري واصلت استخدامه على سياراتها الثلاثة التالية، تخلّت مكلارين عن التصميم وعادت إلى ذراع السحب في ظلّ سعيها وراء المكاسب الانسيابيّة.

هناك إيجابيات وسلبيات لكلٍ من تصميمَي ذراع السحب والدفع، حيث تفرض القوانين الجديدة الفرق على اعتماد هيكل أنفٍ أكثر تقييدًا، حيث سيكون منخفضًا أكثر، ويجب على تصميم الهيكل اتّباع ذلك أيضاً.

فضلًا عن ذلك فإنّ تمديدات أذرع نظام التعليق التي استخدمتها الفرق في الأعوام القليلة الماضية قد تمّ حظرها، إلى جانب الدعم الهيدروليكي. ذلك يعني أنّ على الفرق مراجعة مقارباتها بالكامل على الصعيدين الميكانيكيّ والانسيابيّ.

ولا توجد فوارق كبيرة على صعيد سلوك أو امتثال كلٍ من الحلّين، لكن هناك فوارق في تموضع الوزن في الهيكل، حيث تُثبّت مكوّنات نظام التعليق في موقعٍ منخفضٍ على الهيكل ضمن تصميم ذراع السحب.

ولهذا بعض المكاسب على صعيد مركز الثقل، لكنّ ذلك يُعقّد الأمور قليلًا بالنسبة للميكانيكيين للعمل على السيارة.

كما يُمكن لذراع السحب زيادة مجال التصميم للسطح العلويّ للأنف والهيكل، كون الفرق غير مقيّدة بمكوّنات نظام التعليق المضمّنة داخل الهيكل.

لكنّ البعض قد يحبّذ المكاسب الانسيابيّة الناجمة عن اعتماد نظام تعليق أمامي بذراع الدفع على صعيد القدرة على تشكيل النصف السفلي من الأنف والهيكل.

وبشكلٍ حاسمٍ فلا يوجد جواب صواب وآخر خطأ على صعيد الوجهة المتّبعة، وقد نرى مزيجًا من الحلول في أوساط الفرق هذا الموسم.