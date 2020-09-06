تغيير اسم فريق رينو إلى ألبين بدءًا من موسم 2021 في الفورمولا واحد

على إثر تعيين لوكا دي ميو الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة رينو في وقتٍ سابقٍ من هذا العام، خضعت العلامة الفرنسيّة لمراجعة لمختلف علاماتها، بما فيها ألبين.

وأعلنت رينو بشكلٍ رسمي اليوم الأحد قبيل جائزة إيطاليا الكبرى أنّ عمليّاتها في الفورمولا واحد ستُعرف بألبين بدءًا من 2021.

وسيتسابق الفريق باللون الأزرق الذي يُمثّل ألوان فرنسا وسيتزيّن بألوان علمها الثلاثة.

وسيشهد موسم 2021 عودة فرناندو ألونسو بطل العالم مرّتين في الفورمولا واحد إلى صفوف الفريق الذي حقّق معه لقبين في 2005 و2006. وسيُجاور ألونسو زميله الشاب إستيبان أوكون.

وتملك علامة ألبين إرثًا في عالم رياضة السيارات، ويعود آخرها إلى فئة "ال.ام.بي2" ضمن بطولة العالم للتحمّل عبر تعديلاتها على هيكلٍ من أوريكا لصالح فريق سينياتيك-ألبين.

وقال دي ميو ضمن مؤتمرٍ صحفي اليوم الأحد أنّ رينو أرادت وضع علامة ألبين في قلب أعمال رياضة المحرّكات.

وقال: "إنّه تغييرٌ ضخم كون رينو تواجدت في البطولة لـ 43 عامًا".

وأضاف: "ستبقى رينو على السيارة لكن كمزوّد محرّكات، لذا ستبقى العلامة واضحة".

وأكمل: "سنستخدم الفورمولا واحد كمنصّة للترويج لعلامة نريد تطويرها. حتّى مع اعتبار رينو علامة رائعة، لكنّ وضع ألبين في عالم الفورمولا واحد سيكون أفضل حتّى".

يأتي هذا الإعلان على إثر إعلان آخر سبقه هذا الأسبوع بتعيين سيريل أبيتبول مدير فريق الفورمولا واحد على رأس أعمال ألبين، ضمن ما وصفها بـ "مهمّة" ستتماشى مع دوره في الفورمولا واحد.