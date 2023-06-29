تغيير اسم فريق ألفا تاوري بدءاً من موسم 2024 للفورمولا واحد

ستخضع ألفا تاوري لإعادة هيكلة إدارية جديدة تزامناً مع خروج فرانز توست مدير الفريق، والذي سيحل بديلاً عنه لورون ميكيز مدير التسابق الحالي لدى فيراري.

وأوضح ماركو بأن هذه التغييرات الكبيرة ستصل إلى اسم الفريق كذلك. حيث قال: "ستحصل ألفا تاوري على قائدَين لورون ميكيز وبيتر باير (الذي كان يشغل منصب السكرتير العام لدى ’فيا’) بدءاً من 2024".

وأكمل: "سيكون هناك رعاة جدد واسم جديد. التوجه واضح، تعزيز الارتباط بـ ريد بُل ريسينغ، بقدر ما تسمح به القوانين. المشاركة بشكل منفصل أثبتت فشلها".

وكان مستقبل الفريق محط تكهنات منذ بداية الموسم، وجاء ذلك بعد وفاة الشريك المؤسس لـ ريد بُل، ديتريش ماتيشيتز، في 2022.

لكن وفي الشهر المنصرم، صرّح ماركو بأن القرار قد اتُخذ بالإبقاء على الفريق، لكن مع نقل مقر عمل الفريق الرئيسي إلى المملكة المتحدة.

وذلك ما يسمح للفريق بمزيد من التعاون مع فريق ريد بُل الأساسي الذي يسيطر على البطولة، بهدف تحسين الأداء وخفض الإنفاق.

"التعاون مع ريد بُل ريسينغ سيصبح أكثر تقارباً، وكذلك يسمح لنا بمزيد من التحسين تحت سقف النفقات" قال ماركو.

وكانت ألفا تاوري سابقاً تحت اسم تورو روسو ما بين عامي 2006 و2019. قبل أن يصبح اسمها ألفا تاوري.

ويشار إلى أن ماركو لم يقدم أية تفاصيل حيال الاسم الجديد بعد.