تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

إكليستون يوجّه تحذيرًا كبيرًا للفورمولا 1 قبل 2026: "الخطر أن نفقد الجماهير"

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
إكليستون يوجّه تحذيرًا كبيرًا للفورمولا 1 قبل 2026: "الخطر أن نفقد الجماهير"

ويل باكستون: فيراري قد تتأهل في الصف الأخير وتنتزع الصدارة عند المنعطف الأول

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
ويل باكستون: فيراري قد تتأهل في الصف الأخير وتنتزع الصدارة عند المنعطف الأول

إكليستون يتراجع عن رأيه: احذروا من فيراري!

فورمولا 1
إكليستون يتراجع عن رأيه: احذروا من فيراري!

تغيير إداري كبير في بيريللي: إيزولا يغادر ومارافوسكي يتولى المنصب

فورمولا 1
تغيير إداري كبير في بيريللي: إيزولا يغادر ومارافوسكي يتولى المنصب

دومينيكالي يدرس إطلاق موسم 2027 للفورمولا 1 بحدث عالمي

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
دومينيكالي يدرس إطلاق موسم 2027 للفورمولا 1 بحدث عالمي

لومان 2026: تراجع فئة "هايبركار" إلى 18 سيارة مع الكشف عن قائمة المشاركين لعام 2026

لومان
لومان 2026: تراجع فئة "هايبركار" إلى 18 سيارة مع الكشف عن قائمة المشاركين لعام 2026

قائمة المشاركين الكاملة في سباق لومان 24 ساعة لعام 2026

لومان
قائمة المشاركين الكاملة في سباق لومان 24 ساعة لعام 2026

دبليو إي سي: فيراري تكشف عن سيارتها الجديدة وسط حملة الدفاع عن اللقب

دبليو إي سي
إطلاق فيراري
دبليو إي سي: فيراري تكشف عن سيارتها الجديدة وسط حملة الدفاع عن اللقب
فورمولا 1

تغيير إداري كبير في بيريللي: إيزولا يغادر ومارافوسكي يتولى المنصب

أعلنت بيريللي، إحدى أكبر شركات تصنيع الإطارات في العالم، عن تغيير إداري رفيع المستوى في قسم رياضة السيارات.

منشور:
ماريو إيزولا، مدير بيريللي فورمولا 1 وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

Mario Isola, Director of Pirelli F1, Max Verstappen, Red Bull Racing

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

بحسب البيان الرسمي، سيتولى داريو مارافوسكي منصب مدير رياضة السيارات في بيريللي خلفاً لماريو إيزولا، اعتباراً من الأول من مارس.

ويمتلك مارافوسكي، الذي يعمل في الشركة منذ عام 2008، خبرة واسعة في مجال البحث والتطوير في الفورمولا 1.

وسيعمل مارافوسكي، الذي قاد في السنوات الأخيرة عمليات تطوير منتجات الطرق في بيريللي، تحت إشراف جيوفاني ترونكيتي بروفيرا في منصبه الجديد.

أما ماريو إيزولا، الذي كان لسنوات طويلة الوجه الأبرز لبيريللي في رياضة السيارات، فسيواصل دعم عملية الانتقال حتى الأول من يوليو.

وبعد هذا التاريخ، سيغادر إيزولا الشركة من أجل السعي وراء أهداف مهنية جديدة في مسيرته الاحترافية.

وقالت إدارة بيريللي في بيانها حول هذا الموضوع: "تشكر شركتنا ماريو إيزولا على مساهمته الكبيرة في نمو قسم رياضة السيارات لدينا".

Pirelli joined Formula 1 in 2011, with its latest contract running until the end of 2027 including a one-year option.

Pirelli joined Formula 1 in 2011, with its latest contract running until the end of 2027 including a one-year option.

Photo by: Pirelli

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق دومينيكالي يدرس إطلاق موسم 2027 للفورمولا 1 بحدث عالمي

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

إكليستون يوجّه تحذيرًا كبيرًا للفورمولا 1 قبل 2026: "الخطر أن نفقد الجماهير"

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
إكليستون يوجّه تحذيرًا كبيرًا للفورمولا 1 قبل 2026: "الخطر أن نفقد الجماهير"

ويل باكستون: فيراري قد تتأهل في الصف الأخير وتنتزع الصدارة عند المنعطف الأول

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
ويل باكستون: فيراري قد تتأهل في الصف الأخير وتنتزع الصدارة عند المنعطف الأول

إكليستون يتراجع عن رأيه: احذروا من فيراري!

فورمولا 1
إكليستون يتراجع عن رأيه: احذروا من فيراري!

تغيير إداري كبير في بيريللي: إيزولا يغادر ومارافوسكي يتولى المنصب

فورمولا 1
تغيير إداري كبير في بيريللي: إيزولا يغادر ومارافوسكي يتولى المنصب

ميزة

اكتشف محتوى برايم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد