بحسب البيان الرسمي، سيتولى داريو مارافوسكي منصب مدير رياضة السيارات في بيريللي خلفاً لماريو إيزولا، اعتباراً من الأول من مارس.

ويمتلك مارافوسكي، الذي يعمل في الشركة منذ عام 2008، خبرة واسعة في مجال البحث والتطوير في الفورمولا 1.

وسيعمل مارافوسكي، الذي قاد في السنوات الأخيرة عمليات تطوير منتجات الطرق في بيريللي، تحت إشراف جيوفاني ترونكيتي بروفيرا في منصبه الجديد.

أما ماريو إيزولا، الذي كان لسنوات طويلة الوجه الأبرز لبيريللي في رياضة السيارات، فسيواصل دعم عملية الانتقال حتى الأول من يوليو.

وبعد هذا التاريخ، سيغادر إيزولا الشركة من أجل السعي وراء أهداف مهنية جديدة في مسيرته الاحترافية.

وقالت إدارة بيريللي في بيانها حول هذا الموضوع: "تشكر شركتنا ماريو إيزولا على مساهمته الكبيرة في نمو قسم رياضة السيارات لدينا".

Pirelli joined Formula 1 in 2011, with its latest contract running until the end of 2027 including a one-year option. Photo by: Pirelli