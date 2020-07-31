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تغيير أضواء لوحة القيادة في سيارة بوتاس لتفادي تشتيت انتباهه خلال الانطلاقة

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تغيير أضواء لوحة القيادة في سيارة بوتاس لتفادي تشتيت انتباهه خلال الانطلاقة
31-07-2020

كشف فالتيري بوتاس أن فريقه أجرى بعض التغييرات في لوحة قيادة سيارته مرسيدس لجائزة بريطانيا الكبرى، وذلك لمنع تشتيت تركيزه خلال الانطلاقة وتفادي تكرار ما حصل في المجر.

كانت انطلاقة الفنلندي ضعيفة خلال سباق المجر وذلك بعد أن تشتت تركيزه بسبب أحد الأضواء على لوحة القيادة. وتسبب ذلك بتحرك سيارته قليلاً قبل انطفاء أضواء الانطلاقة ومن ثم دخول المحرك في وضع منع التوقف، قبل أن ينطلق مجدداً.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال الضوء الذي شتت انتباهه، أجاب بوتاس أنه كان متعلقاً بدورات المحرك، الذي اشتعل في وقت لم يكن يتوقعه.

فقال: "لقد أجرينا بعض التحليلات حيال الأمر. وأنا أتابع على الدوام مثل هذه الأمور".

وأكمل: "لقد كان ببساطة ضوءاً متعلقاً بدورات المحرك، لقد أجرينا بعض التغييرات ولن يتكرر الأمر، لذا لن أتشتت مستقبلاً".

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من جهة أخرى، أشار بوتاس إلى أن ضوء لوحة القيادة ليس المشكلة الوحيدة التي واجهته خلال انطلاقاته هذا الموسم، إذ عانى من أمور أخرى مثل كمية الوقود الكبيرة في تصفيات المجر أو التواجد على الجانب المتسخ من المسار في النمسا.

فقال: "خطأ الوقود كان أحد نتائج التحليلات التي أجريناها الأسبوع الماضي. كانت هناك مشكلة في نظام تعبئة الوقود، أدى لإضافة 2 كيلوغرام تقريباً أكثر من الضروري خلال التصفيات".

وأكمل: "أعتقد أن ذلك يعادل 8 بالمئة من الثانية في اللفة، لذا ذلك كان الحال بعد القسم الأول للتصفيات، أنا واثق أن الفريق تعلم من ذلك. لذا آمل ألا يتكرر مجدداً".

وكان بوتاس قد تأهل بفارق 0.107 ثانية خلف هاميلتون في تصفيات جائزة المجر الكبرى.

وضمن معرض تعليقه على مشكلة النمسا، قال: "لا أذكر تماماً، كان ربما السباق الثاني. نتكلم هنا عن أجزاء بسيطة من الثانية، خطأ بشري لا أكثر".

واختتم: "لذا مرة أخرى، لا أعتقد أنه كان ليشكل فارقاً كبيراً، ربما ضمن الظروف الماطرة، لكنني لا أعتقد أنه كان أمراً سيئاً في الحقيقة".

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