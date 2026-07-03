"تغيير أسلوب القيادة" سلاح بياستري الجديد
أكد مدير فريق مكلارين، أندريا ستيلا، أن أوسكار بياستري أجرى تغييرات كبيرة على أسلوب قيادته هذا الموسم من أجل استخراج أفضل أداء ممكن من سيارة إم سي إل 39.
أوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: ستيفن تي / صور لات/ صور جيتي
كانت إدارة الإطارات من أكثر الجوانب التي عانى فيها أوسكار بياستري خلال المراحل الأولى من مسيرته في الفورمولا 1.
وكان السائق الأسترالي يفقد وتيرته بوتيرة أكبر مع تقدم السباق مقارنة بزميله في الفريق لاندو نوريس.
إلا أن ستيلا أكد أن بياستري أجرى التغييرات اللازمة في هذا الجانب، وبدأ هذا الموسم في جني ثمار تلك التعديلات.
حيث قال ستيلا: "أعتقد أن أوسكار، مثل بقية أفراد الفريق، مرّ بلحظات صعود وهبوط هذا الموسم".
وأكمل: "لقد خاضوا بعض السباقات القوية جدًا. كانت اليابان عطلة نهاية أسبوع قوية للغاية، وكانت مكلارين تنافس على الفوز".
وأضاف: "ما رأيناه مع أوسكار هذا الموسم هو أن السيارات باتت عمومًا تولّد مستويات أقل من التماسك الميكانيكي والارتكازية، ولأن تآكل الإطارات مرتفع جدًا في بعض السباقات، فقد اضطر إلى إجراء بعض التعديلات على أسلوب قيادته في ظل هذه الظروف".
أوسكار بياستري، مكلارين ولاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
وأردف: "إذا استخدم أسلوب قيادته الطبيعي بالكامل، فإنه يبدأ في فقدان الأداء".
وقد أنهى بياستري سباق جائزة النمسا الكبرى في المركز الرابع، محققًا أفضل نتيجة له منذ صعوده إلى منصة التتويج في جائزة ميامي الكبرى.
وأشاد ستيلا بسائقه بياستري لنجاحه في التأقلم مع الظروف الصعبة.
حيث قال: "أنا سعيد للغاية برؤية مدى نجاح أوسكار في تطبيق كل العمل الذي قمنا به كفريق، وكل ما تعلمناه".
وأضاف: "لقد أجرينا تحليلات ودراسات بالغة الأهمية. وتوصلنا إلى بعض الإرشادات المهمة حول كيفية القيادة في ظروف انخفاض التماسك".
واسترسل: "في الواقع، طبّق أوسكار كل ذلك بصورة مثالية طوال عطلة نهاية الأسبوع في النمسا".
واستكمل: "لقد استحق تمامًا عطلة نهاية الأسبوع القوية هذه. وأعتقد أن هذا هو المجال الحقيقي للتطور بالنسبة لسائق يقدم بالفعل مستوى مرتفعًا للغاية".
واختتم: "أن تكون سريعًا وثابتًا في الوقت نفسه في ظروف تنزلق فيها السيارة كثيرًا ويكون فيها التماسك منخفضًا... ما حققه أمر مشجع للغاية بالفعل".
شارك أو احفظ هذه القصّة
براون: لو نمتلك سيارة ثالثة لتعاقدت مع فيرستابن على الفور
مواعيد جائزة بريطانيا الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية
"فيا" توضح سبب عدم معاقبة بياستري في النمسا
نوريس: شعورنا داخل السيارة ليس ما نريده تمامًا
نوريس يتعاطف مع فيراري: شعرت بالأسف عليهم ونقص الطاقة أجبرهم على الضغط بأقصى حد
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟
أحدث الأخبار
نوريس: شعورنا داخل السيارة ليس ما نريده تمامًا
نوريس يتحدى: أودّ أن يكون ماكس زميلي في الفريق
"تغيير أسلوب القيادة" سلاح بياستري الجديد
المنعطفات عالية السرعة باتت متوسطة السرعة: لوكلير يحذّر قبل سيلفرستون
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات