"تغيير أسلوب القيادة" سلاح بياستري الجديد

كانت إدارة الإطارات من أكثر الجوانب التي عانى فيها أوسكار بياستري خلال المراحل الأولى من مسيرته في الفورمولا 1.

وكان السائق الأسترالي يفقد وتيرته بوتيرة أكبر مع تقدم السباق مقارنة بزميله في الفريق لاندو نوريس.

إلا أن ستيلا أكد أن بياستري أجرى التغييرات اللازمة في هذا الجانب، وبدأ هذا الموسم في جني ثمار تلك التعديلات.

حيث قال ستيلا: "أعتقد أن أوسكار، مثل بقية أفراد الفريق، مرّ بلحظات صعود وهبوط هذا الموسم".

وأكمل: "لقد خاضوا بعض السباقات القوية جدًا. كانت اليابان عطلة نهاية أسبوع قوية للغاية، وكانت مكلارين تنافس على الفوز".

وأضاف: "ما رأيناه مع أوسكار هذا الموسم هو أن السيارات باتت عمومًا تولّد مستويات أقل من التماسك الميكانيكي والارتكازية، ولأن تآكل الإطارات مرتفع جدًا في بعض السباقات، فقد اضطر إلى إجراء بعض التعديلات على أسلوب قيادته في ظل هذه الظروف".

أوسكار بياستري، مكلارين ولاندو نوريس، مكلارين الصورة من قبل: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

وأردف: "إذا استخدم أسلوب قيادته الطبيعي بالكامل، فإنه يبدأ في فقدان الأداء".

وقد أنهى بياستري سباق جائزة النمسا الكبرى في المركز الرابع، محققًا أفضل نتيجة له منذ صعوده إلى منصة التتويج في جائزة ميامي الكبرى.

وأشاد ستيلا بسائقه بياستري لنجاحه في التأقلم مع الظروف الصعبة.

حيث قال: "أنا سعيد للغاية برؤية مدى نجاح أوسكار في تطبيق كل العمل الذي قمنا به كفريق، وكل ما تعلمناه".

وأضاف: "لقد أجرينا تحليلات ودراسات بالغة الأهمية. وتوصلنا إلى بعض الإرشادات المهمة حول كيفية القيادة في ظروف انخفاض التماسك".

واسترسل: "في الواقع، طبّق أوسكار كل ذلك بصورة مثالية طوال عطلة نهاية الأسبوع في النمسا".

واستكمل: "لقد استحق تمامًا عطلة نهاية الأسبوع القوية هذه. وأعتقد أن هذا هو المجال الحقيقي للتطور بالنسبة لسائق يقدم بالفعل مستوى مرتفعًا للغاية".

واختتم: "أن تكون سريعًا وثابتًا في الوقت نفسه في ظروف تنزلق فيها السيارة كثيرًا ويكون فيها التماسك منخفضًا... ما حققه أمر مشجع للغاية بالفعل".