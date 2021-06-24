تغييرات لمناطق الخروج الحصوية في حلبة ريد بُل رينغ

تأتي هذه التعديلات بعد طلب من السائقين لاستعمالٍ أكبرٍ لمناطق الخروج الحصوية كطريقة لتحديد المسار.

وبالرغم من أنّ المنعطف السادس غير مشمول بمذكرة حدود المسار التي أرسلها مايكل ماسي إلى الفرق، لكن الأسترالي يعتقد أن هذا التغيير سيضمن عدم حصول أية مشاكل في هذا الصدد خلال الجولة.

حيث قال ماسي في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "قمنا في مخرج المنعطف السادس بتضييق الحفف الجانبية وتقريب مناطق الخروج الحصوية من حافة المسار".

وأردف: "ما نريده هو متران عن حافة المسار، ما يمثل تقريباً عُرض سيارة، ومن ثم هناك منطقة الخروج الحصوية. كان هذا أحد التغييرات التي أدخلناها هنا هذا العام، من العام الماضي".

واسترسل: "الآن، لن تكون هناك مشكلة على الإطلاق في المنعطف السادس، بناء على طريقة تصميم المسار".

ولا يتوقع ماسي أن تشكل حدود المسار أية مشاكل خلال الجولة نظراً لأن السائقين قد تعلموا الدروس من العام الماضي.

يشار إلى أنّ حدود المسار تُراقب بشكل إلكترونيّ وذلك لضمان عدم وقوع أية مشاكل.