تغييرات قوانين الأرضية لموسم 2023 في الفورمولا واحد ستكلّف الفرق نصف ثانية في اللفة

في أعقاب مشاكل الارتدادات العنيفة التي ضربت عددًا من الفرق في الموسم الماضي، حاولت فيا التخلّص من تلك الظاهرة.

إذ وإلى جانب تقديم حل مؤقت يتمثّل في اعتماد مقياس التذبذب الانسيابي، فإن الكيان الحاكم دفع كذلك من أجل إدخال تغييرات على القوانين التقنية لموسم 2023 لمعالجة تلك الظاهرة.

ويتمثّل أحد التغييرات الأساسية في رفع حواف الأرضية بقدار 15 ملليمترًا، الأمر الذي يهدف إلى دفع الفرق بعيدًا عن رغبة تقريب سياراتهم بشكل كبير جدًا من الأرضي عندما تضربهم مشاكل الارتدادات.

ويثق نيكولاس تومبازيس مسؤول الشؤون التقنية لسلاسل المقعد الأحادي لدى فيا بأن تعديلات القوانين كانت ضرروية، بينما أوضح ما قد تخسره الفرق من أداء إثر تلك التغييرات.

فقال: "ليس لديّ شك بأننا اتخذنا الخطوة الصائبة. حاولنا إيجاد حلول واقعية، قصيرة المدى ومتوسطة المدى. لن تزيل بالضرورة الارتدادات تمامًا، لكنها خطوة فعالة لتقليلها".

وعند سؤاله عن قدر الارتكازية الذي من المتوقع أن تخسره الفرق، قال تومبازيس: "ليس الكثير. يمكنني القوب بأنهم ربما يفقدوا 15 إلى 20 نقطة من الارتكازية، ما يعادل تقريبًا نصف ثانية أو شيء من هذا القبيل".

وتابع: "لكن بالطبع معدّل التطوير للموسم المُقبل سيتجاوز ويعوض تلك الخسارة".