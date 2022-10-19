تغييرات في حلبة سنغافورة ستؤدي لخفض زمن اللفة بحدود 20 ثانية

بسبب أعمال إعادة التعديل والتطوير لمناطق مارينا باي، بهدف تحويلها إلى مكان يضم مناطق ترفيهية جديدة ومسرحاً، لن يتم استعمال المنعطفات من 16 إلى 19 الموسم المقبل.

وهذا القسم اشتُهر بسبب حادثة "كراش غيت" أو تعمّد نيلسون بيكيه الابن سائق رينو حينها التسبب بحادثة في 2008 بهدف مساعدة زميله فرناندو ألونسو على الفوز بالسباق حينها.

وسيبدأ العمل في منطقة مارينا باي بدءاً من مارس/آذار المقبل، ما يعني أن المسار لن يضم تلك المنعطفات الموسم المقبل.

بدلاً من ذلك، ستتم إضافة قسم يمكن للسائقين عبوره بالسرعة القصوى بدءاً من المنعطف 14، سيضم كذلك مقطعاً مستقيماً جديداً بطول 379.3 متراً، بدءاً من المنعطف 15 حتى الـ 16 الجديد الضيق.

وأشارت أولى عمليات المحاكاة إلى أن زمن اللفة على المسار سينخفض بشكل دراماتيكي إلى دقيقة و27.7 ثانية.

بينما بلغ توقيت قطب الانطلاق الأول لهذا الموسم مع شارل لوكلير سائق فيراري، دقيقة و49.412 ثانية.

نتيجة لهذه التغييرات، سينخفض طول المسار إلى 4.928 ثانية، وسيزداد بالتالي عدد اللفات من 61 إلى 63.

وبينما تمت الموافقة على هذه التعديلات من قبل السلطات المحلية والفورمولا واحد، لكنها ما زالت بحاجة للتصديق من قبل المجلس العالمي لرياضة السيارات.

ومن المتوقع أن يعود المسار إلى شكله الاعتيادي بدءاً من موسم 2024 حالما يتم الانتهاء من كامل أعمال البناء والتعديل.

المسار تصوير: صور موتورسبورت