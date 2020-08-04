تغييرات فيراري الأخيرة تسمح لبينوتو بالابتعاد عن دوره التقنيّ

منذ ترقيته إلى منصب مدير الفريق العام الماضي بعد أن كان يشغل دور المدير التقنيّ، كان على بينوتو المراوحة بين مسؤولياته في هيكل مارانيللو، وهو ما تركه منهكًا بعض الأحيان.

لكن على إثر البداية الصعبة لموسم 2020، أعلنت فيراري قبل أسبوعين عن اعتماد هيكلٍ جديد يتضمّن إنشاء قسم جديد للأداء.

وستسمح هذه التغييرات لبينوتو الآن بالابتعاد عن انخراطه المباشر في المسائل التقنيّة من أجل التركيز على الجوانب الأخرى التي ستساعد فيراري على التعافي.

وقال الإيطالي بشأن التغييرات الأخيرة: "تطلّب الأمر بعض الوقت لإعادة تنظيم بيتنا، وذلك للتأكّد من أنّ القسم التقنيّ منظّم. ليس ذلك بالأمر الذي تقوم به في يومٍ واحد".

وأضاف: "الآن بتواجد الأشخاص المناسبين في الأماكن المناسبة فقد أصبحت قادرًا على التمتّع بمسؤوليات والقيام بالعمل المناسب، ولم يعد يربطني أيّ شيء بدور المدير التقنيّ. هناك أشخاصٌ آخرون يقومون بذلك".

وأكمل: "لديهم أهدافٌ واضحة. أعتقد بأنّهم متحمّسون ومركّزون على الأهداف التي عليهم تحقيقها".

وأردف: "أمّا من جانبي فهناك الكثير من الأشياء التي أحتاج للقيام بها. بالتأكيد سأواصل متابعتهم والإبقاء عليهم في الموقع المناسب لتقديم النتائج".

وكان جون إليكان رئيس فيراري قد أكّد دعمه الكامل لما يقوم به بينوتو الأسبوع الماضي، حيث أوضح بأنّه لا يتوقّع أن يعود الفريق إلى سكّة الانتصارات قبل 2022.

وعندما سُئل عن ذلك الدعم، إلى جانب تحدّيات عمله، قال بينوتو لقناة "تشانل4": "إنّها مهمّة صعبة بالتأكيد، لكنّها شرفٌ كذلك، لا يجب أن ننسى هذا".

وأضاف: "أعتقد بأنّكم لو عدتم إلى الوراء لوجدنا بأنّنا حظينا بمواسم تنافسيّة. لسنا تنافسيين على الإطلاق اليوم، لكنّني متأكّدٌ من أنّ بوسعنا قلب ذلك في المستقبل".

وأكمل: "من المهمّ الحصول على دعم أعضاء مجلس الإدارة، ورئيسنا، والمدير التنفيذي. أعتقد بأنّنا نتشارك ذات الرؤية، وذات الأهداف. نعلم أنّنا نحتاج للصبر. لا توجد رصاصة فضيّة تحلّ كلّ شي، بل نحاول تعزيز فريقنا".

وعندما سُئل عن مدى صعوبة التخلّي عن المسؤوليات التقنيّة للفريق، أجاب بينوتو: "أعتقد بأنّ الأمر يتعلّق بإدارة الشركة بأكملها في النهاية. السكوديريا هيكلٌ ضخمٌ وسيكون جدولك مزدحمًا بكلّ المهمّات. ليس لديك وقت للقيام بكلّ شيء".