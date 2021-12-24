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تغييرات المقود التي جهزتها مرسيدس من أجل راسل

دائمًا ما أوضح جورج راسل أنّ قيادته لصالح مرسيدس خلال جائزة الصخير الكبرى 2020 للفورمولا واحد منحته معرفة يُمكنه استغلالها بشكلٍ جيّد عند عودته إلى صفوف ويليامز.

تغييرات المقود التي جهزتها مرسيدس من أجل راسل

بالرغم من عدم وجود الكثير من الوقت لإدخال تعديلات كبيرة على سيارة "دبليو11" في الفترة القصيرة التي حظي بها قبل انطلاق مجريات عطلة نهاية أسبوع البحرين، فإنّ المعارف التي كانت لديه حول مقاربة لويس هاميلتون ومتطلّباته كانت قيّمة بشكلٍ مذهل.

وكان أحد الأمثلة على ذلك طريقة اضطراره لاستخدام تصميم مقود هاميلتون، والذي يتضمّن عتلة الذراع الواحدة.

ولدى عودته إلى صفوف ويليامز فقد بدأ راسل باستخدام تلك المعلومة لإفادة نفسه والفريق. وطلب بالفعل إجراء تعديلات على عتلة قابضه بالتماشي مع ما كان متاحًا لديه عندما قاد سيارة مرسيدس.

مقود سيارة جورج راسل، مرسيدس
مقود جورج راسل في سيارة مرسيدس

كانت ويليامز تستخدم عتلتين مزدوجتين في السابق في 2020 (الصورة في الأعلى)، إلى جانب فتحتَين على شكلَي إصبعي البريطاني تُستخدمان لمساعدته على تسريح القابض.

وبعد أخذ مطلب راسل بالحسبان، شهد المقود الجديد لموسم 2021 عتلة واحدة أطول (الصورة في الأسفل) يُشغّلها بيده اليمنى. تضمّنت العتلة فتحة الإصبع في نهايتها من أجل منحه ثباتًا أكثر عندم تحريكها.

وبعد تعاقده للانضمام بشكلٍ رسمي إلى مرسيدس لموسم 2022، عاد راسل إلى قمرة قيادة سيارة السهام الفضيّة خلال تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي عندما قادة سيارة "دبليو10" مهجّنة لتقييم إطارات بيريللي الجديدة بقياس 18 إنشًا.

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ومن أجل عدم تضييع أيّ وقت فقد جهّزت مرسيدس مقودًا جديدًا له، حيث يتشابه مع تصميم مقود هاميلتون، لكن مع بعض الاختلافات البارزة بناءً على ردود فعل راسل.

يُعدّ طول العتلة متشابهًا في المجمل. لكنّ قسم الفتحة أقرب إلى خطّ وسط المقود، ونقطة التثبيت أقرب إلى مقبض اليد اليسرىز

ويعود ذلك على الأرجح إلى الفارق بين كيفيّة إمساكهما بالمقود أثناء مجريات الانطلاقة، حيث يُعرف هاميلتون بتمتّعه بمقاربة مبتكرة عبر إمساكه بالزاوية العليا اليسرى من مقوده.

مقود سيارة لويس هاميلتون، مرسيدس
مقود سيارة جورج راسل، مرسيدس

وسيكون من المثير للاهتمام رؤية إن كانت هناك المزيد من التغييرات ستدخل على المقود بين الآن وبداية الموسم المقبل من أجل استخراج المزيد من الأداء.

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