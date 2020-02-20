تغطية مباشرة لليوم الثاني من تجارب برشلونة الأولى 2020

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فورمولا 1 / التجارب الشتوية الأولى / تغطية مباشرة

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السلاسل فورمولا 1
الحدث التجارب الشتوية الأولى
الحدث الفرعي الأربعاء
الموقع حلبة برشلونة-كاتالونيا
قائمة السائقين لاندو نوريس, فالتيري بوتاس, سيرجيو بيريز, سيباستيان فيتيل, رومان غروجان, بيير غاسلي, نيكولاس لاتيفي, ماكس فيرشتابن, لويس هاميلتون, لانس سترول, كيمي رايكونن, كيفن ماغنوسن, جورج راسل, إستيبان أوكون, دانييل كفيات, دانيال ريكاردو, شارل لوكلير, كارلوس ساينز الإبن, أنطونيو جيوفينازي, ألكسندر ألبون
قائمة الفرق رينو, ويليامز, هاس, ريسينغ بوينت, ألفا توري, مكلارين, ريد بُل ريسينغ, مرسيدس, ألفا روميو ريسينغ, فيراري

منصة السباق

جائزة بريطانيا الكبرى

جائزة بريطانيا الكبرى

١٨ يوليو - ٢٠ يوليو
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