تغطية مباشرة لليوم الأوّل من تجارب برشلونة الثانية 2020
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حول هذه التغطية النصية المباشرة
|السلاسل
|فورمولا 1
|الحدث
|التجارب الشتوية الثانية
|الحدث الفرعي
|الأربعاء
|الموقع
|حلبة برشلونة-كاتالونيا
|قائمة السائقين
|لاندو نوريس, فالتيري بوتاس, سيرجيو بيريز, سيباستيان فيتيل, رومان غروجان, بيير غاسلي, نيكولاس لاتيفي, ماكس فيرشتابن, لويس هاميلتون, لانس سترول, كيمي رايكونن, كيفن ماغنوسن, جورج راسل, إستيبان أوكون, دانييل كفيات, دانيال ريكاردو, شارل لوكلير, كارلوس ساينز الإبن, أنطونيو جيوفينازي, ألكسندر ألبون
|قائمة الفرق
|رينو, ويليامز, هاس, ريسينغ بوينت, ألفا توري, مكلارين, ريد بُل ريسينغ, مرسيدس, ألفا روميو ريسينغ, فيراري
تغطية مباشرة لليوم الأوّل من تجارب برشلونة الثانية 2020
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منصة السباق
١٢ مارس - ١٥ مارس
التجارب الحرة الأولى الانطلاقة خلال
15 يوماً
|الحصة
|التاريخ
|
التوقيت المحلي
توقيتك
|المحتوى
|التجارب الحرة الأولى
|
الخميس ١٢ مارس
الجمعة ١٣ مارس
|
21:00
12:00
|
|التجارب الحرة الثانية
|
الجمعة ١٣ مارس
الجمعة ١٣ مارس
|
01:00
16:00
|
|التجارب الحرة الثالثة
|
الجمعة ١٣ مارس
السبت ١٤ مارس
|
23:00
14:00
|
|التجارب التأهيلية
|
السبت ١٤ مارس
السبت ١٤ مارس
|
02:00
17:00
|
|السباق
|
الأحد ١٥ مارس
الأحد ١٥ مارس
|
01:10
16:10
|
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