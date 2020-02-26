تغطية مباشرة لليوم الأوّل من تجارب برشلونة الثانية 2020

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فورمولا 1 / التجارب الشتوية الثانية / تغطية مباشرة

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حول هذه التغطية النصية المباشرة

السلاسل فورمولا 1
الحدث التجارب الشتوية الثانية
الحدث الفرعي الأربعاء
الموقع حلبة برشلونة-كاتالونيا
قائمة السائقين لاندو نوريس, فالتيري بوتاس, سيرجيو بيريز, سيباستيان فيتيل, رومان غروجان, بيير غاسلي, نيكولاس لاتيفي, ماكس فيرشتابن, لويس هاميلتون, لانس سترول, كيمي رايكونن, كيفن ماغنوسن, جورج راسل, إستيبان أوكون, دانييل كفيات, دانيال ريكاردو, شارل لوكلير, كارلوس ساينز الإبن, أنطونيو جيوفينازي, ألكسندر ألبون
قائمة الفرق رينو, ويليامز, هاس, ريسينغ بوينت, ألفا توري, مكلارين, ريد بُل ريسينغ, مرسيدس, ألفا روميو ريسينغ, فيراري

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الجمعة ١٣ مارس
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التجارب الحرة الثالثة
الجمعة ١٣ مارس
السبت ١٤ مارس
23:00
14:00
التجارب التأهيلية
السبت ١٤ مارس
السبت ١٤ مارس
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