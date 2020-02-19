تغطية مباشرة لليوم الأوّل من تجارب برشلونة الأولى 2020
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قائمة المشاركين في التجارب الشتوية الأولى 2020
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فريق ألفا روميو يكشف النقاب رسميًا عن سيارته الجديدة
حول هذه التغطية النصية المباشرة
|السلاسل
|فورمولا 1
|الحدث
|التجارب الشتوية الأولى
|الحدث الفرعي
|رسومات بيانيّة
|الموقع
|حلبة برشلونة-كاتالونيا
|قائمة السائقين
|لاندو نوريس, فالتيري بوتاس, سيرجيو بيريز, سيباستيان فيتيل, رومان غروجان, بيير غاسلي, نيكولاس لاتيفي, ماكس فيرشتابن, لويس هاميلتون, لانس سترول, كيمي رايكونن, كيفن ماغنوسن, جورج راسل, إستيبان أوكون, دانييل كفيات, دانيال ريكاردو, شارل لوكلير, كارلوس ساينز الإبن, أنطونيو جيوفينازي, ألكسندر ألبون
|قائمة الفرق
|رينو, ويليامز, هاس, ريسينغ بوينت, ألفا توري, مكلارين, ريد بُل ريسينغ, مرسيدس, ألفا روميو ريسينغ, فيراري
تغطية مباشرة لليوم الأوّل من تجارب برشلونة الأولى 2020
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منصة السباق
١٢ مارس - ١٥ مارس
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جدول
فورمولا 1
- فورمولا 1
- موتو جي بي
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