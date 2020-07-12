تغطية مباشرة لسباق جائزة ستيريا الكبرى 2020

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جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
-
05 يوليو
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جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
-
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جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
-
19 يوليو
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فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
-
02 أغسطس
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فورمولا 1
جائزة العيد الـ 70 الكبرى
07 أغسطس
-
09 أغسطس
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25 يوماً
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جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
28 أغسطس
-
30 أغسطس
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46 يوماً
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جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
-
06 سبتمبر
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53 يوماً
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فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
25 سبتمبر
-
27 سبتمبر
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جائزة اليابان الكبرى
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08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
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جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
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23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
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جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
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01 نوفمبر
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جائزة البرازيل الكبرى
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13 نوفمبر
-
15 نوفمبر
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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة ستيريا الكبرى
الحدث الفرعي السباق
الموقع ريد بُل رينغ
قائمة السائقين لاندو نوريس, فالتيري بوتاس, سيرجيو بيريز, سيباستيان فيتيل, رومان غروجان, بيير غاسلي, نيكولاس لاتيفي, ماكس فيرشتابن, لويس هاميلتون, لانس سترول, كيمي رايكونن, كيفن ماغنوسن, جورج راسل, إستيبان أوكون, دانييل كفيات, دانيال ريكاردو, شارل لوكلير, كارلوس ساينز الإبن, أنطونيو جيوفينازي, ألكسندر ألبون
قائمة الفرق رينو, ويليامز, هاس, ريسينغ بوينت, ألفا توري, مكلارين, ريد بُل ريسينغ, مرسيدس, ألفا روميو ريسينغ, فيراري

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