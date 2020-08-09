تغطية مباشرة لسباق جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى للفورمولا واحد 2020

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تسليط الضوء على مرسيدس عند استئناف عقوبة ريسينغ بوينت

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تسليط الضوء على مرسيدس عند استئناف عقوبة ريسينغ بوينت

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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة الذكرى الـ 70
الحدث الفرعي السباق
الموقع سيلفرستون
قائمة السائقين لاندو نوريس, فالتيري بوتاس, سيرجيو بيريز, سيباستيان فيتيل, رومان غروجان, بيير غاسلي, نيكولاس لاتيفي, ماكس فيرشتابن, لويس هاميلتون, لانس سترول, كيمي رايكونن, كيفن ماغنوسن, جورج راسل, إستيبان أوكون, دانييل كفيات, دانيال ريكاردو, شارل لوكلير, كارلوس ساينز الإبن, أنطونيو جيوفينازي, ألكسندر ألبون
قائمة الفرق رينو, ويليامز, هاس, ريسينغ بوينت, ألفا توري, مكلارين, ريد بُل ريسينغ, مرسيدس, ألفا روميو ريسينغ, فيراري

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