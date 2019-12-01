تغطية مباشرة لسباق جائزة أبوظبي الكبرى 2019

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جائزة أبوظبي الكبرى
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
السباق خلال
00 ساعات
:
02 دقيقة
:
42 ثانية
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حول هذه التغطية النصية المباشرة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة أبوظبي الكبرى
الحدث الفرعي السباق
الموقع حلبة ياس مارينا
قائمة السائقين لاندو نوريس, فالتيري بوتاس, سيرجيو بيريز, سيباستيان فيتيل, رومان غروجان, روبرت كوبتسا, بيير غاسلي, نيكو هلكنبرغ, ماكس فيرشتابن, لويس هاميلتون, لانس سترول, كيمي رايكونن, كيفن ماغنوسن, جورج راسل, دانييل كفيات, دانيال ريكاردو, شارل لوكلير, كارلوس ساينز الإبن, أنطونيو جيوفينازي, ألكسندر ألبون
قائمة الفرق ألفا روميو ريسينغ, سكوديريا فيراري, فريق هاس اف1, مكلارين, مرسيدس, ريد بُل ريسينغ, فريق رينو اف1, تورو روسو, ويليامز, Racing Point

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
السباق الانطلاقة خلال
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرّة الأولى
الأحد ١ ديسمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
التجارب الحرّة الثانية
الأحد ١ ديسمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
التجارب الحرّة الثالثة
الأحد ١ ديسمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
التجارب التأهيليّة
الأحد ١ ديسمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
السباق
الأحد ١ ديسمبر
الأحد ١ ديسمبر
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