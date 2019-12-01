تغطية مباشرة لسباق جائزة أبوظبي الكبرى 2019
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بالصور: ترتيب شبكة انطلاق جائزة أبوظبي الكبرى
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التحقيق مع فيراري لتباين كبير في كميّة الوقود على سيارة لوكلير
حول هذه التغطية النصية المباشرة
|السلاسل
|فورمولا 1
|الحدث
|جائزة أبوظبي الكبرى
|الحدث الفرعي
|السباق
|الموقع
|حلبة ياس مارينا
|قائمة السائقين
|لاندو نوريس, فالتيري بوتاس, سيرجيو بيريز, سيباستيان فيتيل, رومان غروجان, روبرت كوبتسا, بيير غاسلي, نيكو هلكنبرغ, ماكس فيرشتابن, لويس هاميلتون, لانس سترول, كيمي رايكونن, كيفن ماغنوسن, جورج راسل, دانييل كفيات, دانيال ريكاردو, شارل لوكلير, كارلوس ساينز الإبن, أنطونيو جيوفينازي, ألكسندر ألبون
|قائمة الفرق
|ألفا روميو ريسينغ, سكوديريا فيراري, فريق هاس اف1, مكلارين, مرسيدس, ريد بُل ريسينغ, فريق رينو اف1, تورو روسو, ويليامز, Racing Point
تغطية مباشرة لسباق جائزة أبوظبي الكبرى 2019
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منصة السباق
٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
السباق الانطلاقة خلال
|الحصة
|التاريخ
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التوقيت المحلي
توقيتك
|المحتوى
|التجارب الحرّة الأولى
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الأحد ١ ديسمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
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|التجارب الحرّة الثانية
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الأحد ١ ديسمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
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|التجارب الحرّة الثالثة
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الأحد ١ ديسمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
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|التجارب التأهيليّة
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الأحد ١ ديسمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
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|السباق
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الأحد ١ ديسمبر
الأحد ١ ديسمبر
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