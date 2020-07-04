تغطية مباشرة لتصفيات جائزة النمسا الكبرى 2020
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|السلاسل
|فورمولا 1
|الحدث
|جائزة النمسا الكبرى
|الحدث الفرعي
|التجارب التأهيلية
|الموقع
|ريد بُل رينغ
|قائمة السائقين
|لاندو نوريس, فالتيري بوتاس, سيرجيو بيريز, سيباستيان فيتيل, رومان غروجان, بيير غاسلي, نيكولاس لاتيفي, ماكس فيرشتابن, لويس هاميلتون, لانس سترول, كيمي رايكونن, كيفن ماغنوسن, جورج راسل, إستيبان أوكون, دانييل كفيات, دانيال ريكاردو, شارل لوكلير, كارلوس ساينز الإبن, أنطونيو جيوفينازي, ألكسندر ألبون
|قائمة الفرق
|رينو, ويليامز, هاس, ريسينغ بوينت, ألفا توري, مكلارين, ريد بُل ريسينغ, مرسيدس, ألفا روميو ريسينغ, فيراري
تغطية مباشرة لتصفيات جائزة النمسا الكبرى 2020
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