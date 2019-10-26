تغطية مباشرة لتصفيات جائزة المكسيك الكبرى 2019
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حول هذه التغطية النصية المباشرة
|السلاسل
|فورمولا 1
|الحدث
|جائزة المكسيك الكبرى
|الحدث الفرعي
|التجارب التأهيليّة
|الموقع
|أوتودرومو هرمانوس رودريغيز
|قائمة السائقين
|لاندو نوريس, فالتيري بوتاس, سيرجيو بيريز, سيباستيان فيتيل, رومان غروجان, روبرت كوبتسا, بيير غاسلي, نيكو هلكنبرغ, ماكس فيرشتابن, لويس هاميلتون, لانس سترول, كيمي رايكونن, كيفن ماغنوسن, جورج راسل, دانييل كفيات, دانيال ريكاردو, شارل لوكلير, كارلوس ساينز الإبن, أنطونيو جيوفينازي, ألكسندر ألبون
|قائمة الفرق
|ألفا روميو ريسينغ, سكوديريا فيراري, فريق هاس اف1, مكلارين, مرسيدس, ريد بُل ريسينغ, فريق رينو اف1, تورو روسو, ويليامز, Racing Point
تغطية مباشرة لتصفيات جائزة المكسيك الكبرى 2019
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منصة السباق
٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
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