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فورمولا 1 / جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى / تغطية مباشرة

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى للفورمولا واحد 2020

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هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الثالثة في بريطانيا

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هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الثالثة في بريطانيا

حول هذه التغطية النصية المباشرة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى
الحدث الفرعي التجارب التأهيلية
الموقع سيلفرستون
قائمة السائقين لاندو نوريس, فالتيري بوتاس, سيرجيو بيريز, سيباستيان فيتيل, رومان غروجان, بيير غاسلي, نيكولاس لاتيفي, ماكس فيرشتابن, لويس هاميلتون, لانس سترول, كيمي رايكونن, كيفن ماغنوسن, جورج راسل, إستيبان أوكون, دانييل كفيات, دانيال ريكاردو, شارل لوكلير, كارلوس ساينز الإبن, أنطونيو جيوفينازي, ألكسندر ألبون
قائمة الفرق رينو, ويليامز, هاس, ريسينغ بوينت, ألفا توري, مكلارين, ريد بُل ريسينغ, مرسيدس, ألفا روميو ريسينغ, فيراري

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