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فورمولا 1 / جائزة البرازيل الكبرى / تغطية مباشرة

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة البرازيل الكبرى 2019

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حول هذه التغطية النصية المباشرة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البرازيل الكبرى
الحدث الفرعي التصفيات
الموقع Autódromo José Carlos Pace
قائمة السائقين لاندو نوريس, فالتيري بوتاس, سيرجيو بيريز, سيباستيان فيتيل, رومان غروجان, روبرت كوبتسا, بيير غاسلي, نيكو هلكنبرغ, ماكس فيرشتابن, لويس هاميلتون, لانس سترول, كيمي رايكونن, كيفن ماغنوسن, جورج راسل, دانييل كفيات, دانيال ريكاردو, شارل لوكلير, كارلوس ساينز الإبن, أنطونيو جيوفينازي, ألكسندر ألبون
قائمة الفرق ألفا روميو ريسينغ, سكوديريا فيراري, فريق هاس اف1, مكلارين, مرسيدس, ريد بُل ريسينغ, فريق رينو اف1, تورو روسو, ويليامز, Racing Point

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
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