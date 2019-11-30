تغطية مباشرة لتصفيات جائزة أبوظبي الكبرى 2019
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حول هذه التغطية النصية المباشرة
|السلاسل
|فورمولا 1
|الحدث
|جائزة أبوظبي الكبرى
|الحدث الفرعي
|التجارب التأهيليّة
|الموقع
|حلبة ياس مارينا
|قائمة السائقين
|لاندو نوريس, فالتيري بوتاس, سيرجيو بيريز, سيباستيان فيتيل, رومان غروجان, روبرت كوبتسا, بيير غاسلي, نيكو هلكنبرغ, ماكس فيرشتابن, لويس هاميلتون, لانس سترول, كيمي رايكونن, كيفن ماغنوسن, جورج راسل, دانييل كفيات, دانيال ريكاردو, شارل لوكلير, كارلوس ساينز الإبن, أنطونيو جيوفينازي, ألكسندر ألبون
|قائمة الفرق
|ألفا روميو ريسينغ, سكوديريا فيراري, فريق هاس اف1, مكلارين, مرسيدس, ريد بُل ريسينغ, فريق رينو اف1, تورو روسو, ويليامز, Racing Point
تغطية مباشرة لتصفيات جائزة أبوظبي الكبرى 2019
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منصة السباق
٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
التجارب التأهيليّة الانطلاقة خلال
|الحصة
|التاريخ
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التوقيت المحلي
توقيتك
|المحتوى
|التجارب الحرّة الأولى
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السبت ٣٠ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
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|التجارب الحرّة الثانية
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السبت ٣٠ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
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|التجارب الحرّة الثالثة
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السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
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|التجارب التأهيليّة
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السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
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السبت ٣٠ نوفمبر
الأحد ١ ديسمبر
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