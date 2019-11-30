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00 ساعات
:
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:
50 ثانية
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فورمولا 1 / جائزة أبوظبي الكبرى / تغطية مباشرة

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة أبوظبي الكبرى 2019

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فيرشتابن يتقدّم على ثنائيّ مرسيدس في التجارب الثالثة في أبوظبي

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فيرشتابن يتقدّم على ثنائيّ مرسيدس في التجارب الثالثة في أبوظبي

حول هذه التغطية النصية المباشرة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة أبوظبي الكبرى
الحدث الفرعي التجارب التأهيليّة
الموقع حلبة ياس مارينا
قائمة السائقين لاندو نوريس, فالتيري بوتاس, سيرجيو بيريز, سيباستيان فيتيل, رومان غروجان, روبرت كوبتسا, بيير غاسلي, نيكو هلكنبرغ, ماكس فيرشتابن, لويس هاميلتون, لانس سترول, كيمي رايكونن, كيفن ماغنوسن, جورج راسل, دانييل كفيات, دانيال ريكاردو, شارل لوكلير, كارلوس ساينز الإبن, أنطونيو جيوفينازي, ألكسندر ألبون
قائمة الفرق ألفا روميو ريسينغ, سكوديريا فيراري, فريق هاس اف1, مكلارين, مرسيدس, ريد بُل ريسينغ, فريق رينو اف1, تورو روسو, ويليامز, Racing Point

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
التجارب التأهيليّة الانطلاقة خلال
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرّة الأولى
السبت ٣٠ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
التجارب الحرّة الثانية
السبت ٣٠ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
التجارب الحرّة الثالثة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
التجارب التأهيليّة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
السباق
السبت ٣٠ نوفمبر
الأحد ١ ديسمبر
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