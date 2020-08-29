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فورمولا 1 / جائزة بلجيكا الكبرى / تقرير التجارب التأهيليّة

هاميلتون أوّل المنطلقين في بلجيكا… وفيراري خارج العشرة الأوائل

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هاميلتون أوّل المنطلقين في بلجيكا… وفيراري خارج العشرة الأوائل
من قبل:
, رئيس التحرير

للمرّة الـ 93 في مسيرته الاحترافية سينطلق لويس هاميلتون من قطب الانطلاق الأوّل لسباق جائزة بلجيكا الكبرى، الجولة السابعة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، في حين تعثّرت فيراري من جديد على الحلبة التي تألقت عليها قبل نحو عامٍ من الآن.

بدا هاميلتون في عالمه الخاص منذ انطلاق مجريات هذه الجولة، إذ تمكّن البريطاني من كسر الزمن القياسي المسجّل في تاريخ حلبة سبا-فرانكورشان عبر إحرازه لدقيقة واحدة و41.252 ثانية.

وهذه هي المرّة الخامسة التي ينطلق بها هاميلتون من المركز الأوّل في موسم 2020، والسادسة في بلجيكا، ليقترب خطوةً إضافية نحو تحقيق فوزه الرابع في تاريخ هذه الجائزة الكبرى.

وبفارق نصف ثانية خلفه، حلّ فالتيري بوتاس بالمركز الثاني، بينما سجّل ماكس فيرشتابن المركز الثالث، متقدمًا على سائق رينو دانيال ريكاردو.

المركز الخامس كان من نصيب أليكسندر ألبون إذ تقدّم على إستيبان أوكون وكارلوس ساينز.

بينما أكمل سيرجيو بيريز، لانس سترول ولاندو نوريس ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الأوّل

تصدّر هاميلتون القسم الأوّل من التجارب التأهيلية أمام زميله بالفريق بوتاس، في ظلّ تسجيل فيرشتابن لثالث أسرع زمن.

في أثناء ذلك، كان فريق فيراري على شفير تلقي الضربة القاضية عبر تواجد كلا سائقَيه في المراكز الأخيرة، إلّا أنّ الثنائي تمكّن من تحسين الأزمنة خلال اللّفات الأخيرة. وقد تأهّل فيتيل في المركز الـ 13 بينما حلّ زميله لوكلير في المركز الـ 15 (الأخير المؤهل للقسم الثاني).

كيمي رايكونن لم يمتلك السرعة المطلوبة إذ كان أوّل الخارجين محتلاً المركز الـ 16، أمام رومان غروجان وأنطونيو جيوفينازي.

أمّا نيكولاس لاتيفي – فعكس زميله – خرج من القسم الأوّل بحلوله في المركز الـ 19 فيما تذيّل كيفن ماغنوسن ترتيب السائقين حيث سينطلق من المركز الأخير في سباق الغد.

القسم الثاني

خرج ثنائي مرسيدس وريسينغ بوينت مع ماكس فيرشتابن ولاندو نوريس على الإطارات المتوسطة "ميديوم" مع بداية القسم الثاني من التصفيات بينما كانت جميع السيارات الأخرى تستخدم الإطارات اللّينة "سوفت".

وقد تمكّن هاميلتون من تصدّر القسم الثاني كذلك أمام زميله بوتاس مع تواجد ألبون في المركز الثالث.

ولكن فيراري لم تتمكّن من التأهّل إلى القسم الثالث، إذ كان دانييل كفيات أوّل الخارجين أمام بيير غاسلي. أمّا لوكلير فسجّل المركز الـ 13 متقدمًا على زميله فيتيل بمركزٍ واحد. فيما أحرز جورج راسل المركز الـ 15.

نتيجة التصفيات

المركز السائق السيارة المحرّك التوقيت الفارق كم/س
1 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 1:41.252   249.026
2 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 1:41.763 0.511 247.775
3 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 1:41.778 0.526 247.739
4 Australia دانيال ريكاردو رينو رينو 1:42.061 0.809 247.052
5 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل هوندا 1:42.264 1.012 246.561
6 France إستيبان أوكون رينو رينو 1:42.396 1.144 246.243
7 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين رينو 1:42.438 1.186 246.143
8 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت مرسيدس 1:42.532 1.280 245.917
9 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت مرسيدس 1:42.603 1.351 245.747
10 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين رينو 1:42.657 1.405 245.617
11 Russian Federation دانييل كفيات ألفا تاوري هوندا 1:42.730 1.478 245.443
12 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 1:42.745 1.493 245.407
13 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 1:42.996 1.744 244.809
14 Germany سيباستيان فيتيل فيراري فيراري 1:43.261 2.009 244.181
15 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 1:43.468 2.216 243.692
16 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 1:43.743 2.491 243.046
17 France رومان غروجان هاس فيراري 1:43.838 2.586 242.824
18 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 1:43.950 2.698 242.562
19 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 1:44.138 2.886 242.124
20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 1:44.314 3.062 241.716
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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة بلجيكا الكبرى
الحدث الفرعي التجارب التأهيلية
الكاتب خضر الراوي

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