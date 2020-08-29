هاميلتون أوّل المنطلقين في بلجيكا… وفيراري خارج العشرة الأوائل
للمرّة الـ 93 في مسيرته الاحترافية سينطلق لويس هاميلتون من قطب الانطلاق الأوّل لسباق جائزة بلجيكا الكبرى، الجولة السابعة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، في حين تعثّرت فيراري من جديد على الحلبة التي تألقت عليها قبل نحو عامٍ من الآن.
بدا هاميلتون في عالمه الخاص منذ انطلاق مجريات هذه الجولة، إذ تمكّن البريطاني من كسر الزمن القياسي المسجّل في تاريخ حلبة سبا-فرانكورشان عبر إحرازه لدقيقة واحدة و41.252 ثانية.
وهذه هي المرّة الخامسة التي ينطلق بها هاميلتون من المركز الأوّل في موسم 2020، والسادسة في بلجيكا، ليقترب خطوةً إضافية نحو تحقيق فوزه الرابع في تاريخ هذه الجائزة الكبرى.
وبفارق نصف ثانية خلفه، حلّ فالتيري بوتاس بالمركز الثاني، بينما سجّل ماكس فيرشتابن المركز الثالث، متقدمًا على سائق رينو دانيال ريكاردو.
المركز الخامس كان من نصيب أليكسندر ألبون إذ تقدّم على إستيبان أوكون وكارلوس ساينز.
بينما أكمل سيرجيو بيريز، لانس سترول ولاندو نوريس ترتيب العشرة الأوائل.
القسم الأوّل
تصدّر هاميلتون القسم الأوّل من التجارب التأهيلية أمام زميله بالفريق بوتاس، في ظلّ تسجيل فيرشتابن لثالث أسرع زمن.
في أثناء ذلك، كان فريق فيراري على شفير تلقي الضربة القاضية عبر تواجد كلا سائقَيه في المراكز الأخيرة، إلّا أنّ الثنائي تمكّن من تحسين الأزمنة خلال اللّفات الأخيرة. وقد تأهّل فيتيل في المركز الـ 13 بينما حلّ زميله لوكلير في المركز الـ 15 (الأخير المؤهل للقسم الثاني).
كيمي رايكونن لم يمتلك السرعة المطلوبة إذ كان أوّل الخارجين محتلاً المركز الـ 16، أمام رومان غروجان وأنطونيو جيوفينازي.
أمّا نيكولاس لاتيفي – فعكس زميله – خرج من القسم الأوّل بحلوله في المركز الـ 19 فيما تذيّل كيفن ماغنوسن ترتيب السائقين حيث سينطلق من المركز الأخير في سباق الغد.
القسم الثاني
خرج ثنائي مرسيدس وريسينغ بوينت مع ماكس فيرشتابن ولاندو نوريس على الإطارات المتوسطة "ميديوم" مع بداية القسم الثاني من التصفيات بينما كانت جميع السيارات الأخرى تستخدم الإطارات اللّينة "سوفت".
وقد تمكّن هاميلتون من تصدّر القسم الثاني كذلك أمام زميله بوتاس مع تواجد ألبون في المركز الثالث.
ولكن فيراري لم تتمكّن من التأهّل إلى القسم الثالث، إذ كان دانييل كفيات أوّل الخارجين أمام بيير غاسلي. أمّا لوكلير فسجّل المركز الـ 13 متقدمًا على زميله فيتيل بمركزٍ واحد. فيما أحرز جورج راسل المركز الـ 15.
نتيجة التصفيات
|المركز
|السائق
|السيارة
|المحرّك
|التوقيت
|الفارق
|كم/س
|1
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|مرسيدس
|1:41.252
|249.026
|2
|فالتيري بوتاس
|مرسيدس
|مرسيدس
|1:41.763
|0.511
|247.775
|3
|ماكس فيرشتابن
|ريد بُل
|هوندا
|1:41.778
|0.526
|247.739
|4
|دانيال ريكاردو
|رينو
|رينو
|1:42.061
|0.809
|247.052
|5
|ألكسندر ألبون
|ريد بُل
|هوندا
|1:42.264
|1.012
|246.561
|6
|إستيبان أوكون
|رينو
|رينو
|1:42.396
|1.144
|246.243
|7
|كارلوس ساينز الإبن
|مكلارين
|رينو
|1:42.438
|1.186
|246.143
|8
|سيرجيو بيريز
|ريسينغ بوينت
|مرسيدس
|1:42.532
|1.280
|245.917
|9
|لانس سترول
|ريسينغ بوينت
|مرسيدس
|1:42.603
|1.351
|245.747
|10
|لاندو نوريس
|مكلارين
|رينو
|1:42.657
|1.405
|245.617
|11
|دانييل كفيات
|ألفا تاوري
|هوندا
|1:42.730
|1.478
|245.443
|12
|بيير غاسلي
|ألفا تاوري
|هوندا
|1:42.745
|1.493
|245.407
|13
|شارل لوكلير
|فيراري
|فيراري
|1:42.996
|1.744
|244.809
|14
|سيباستيان فيتيل
|فيراري
|فيراري
|1:43.261
|2.009
|244.181
|15
|جورج راسل
|ويليامز
|مرسيدس
|1:43.468
|2.216
|243.692
|16
|كيمي رايكونن
|ألفا روميو
|فيراري
|1:43.743
|2.491
|243.046
|17
|رومان غروجان
|هاس
|فيراري
|1:43.838
|2.586
|242.824
|18
|أنطونيو جيوفينازي
|ألفا روميو
|فيراري
|1:43.950
|2.698
|242.562
|19
|نيكولاس لاتيفي
|ويليامز
|مرسيدس
|1:44.138
|2.886
|242.124
|20
|كيفن ماغنوسن
|هاس
|فيراري
|1:44.314
|3.062
|241.716
حول هذه المقالة
|السلاسل
|فورمولا 1
|الحدث
|جائزة بلجيكا الكبرى
|الحدث الفرعي
|التجارب التأهيلية
|الكاتب
|خضر الراوي